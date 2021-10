Colau i Sánchez Llibre enceten «una nova etapa» de diàleg

han encetat "una nova etapa" de relacions després de la primera reunió entre l'alcaldessai el president de la patronal,al consistori. A la sortida, tots dos han fet una valoració "molt positiva" de la trobada, que tindrà continuació en una nova reunió en les setmanes vinents a la seu de la patronal per tractar "amb més detall" les propostes sobre inseguretat, neteja o medi ambient,que Sánchez Llibre ha entregat a l'alcaldessa. Entre alguns dels punts que reclama Foment, hi ha més alternatives per la mobilitat multimodal, la suspensió de les mesures d'urbanisme tàctic i superilles o un pla d'acció contra els robatoris.El representant de les grans empreses també ha posat sobre la taula la necessitat de "incrementant més del doble les dotacions actuals de neteja en algunes zones. A més, demanen que es permeti obrir els comerços en diumenges i festius des de maig fins a setembre.Una altra de les reclamacions de la patronal és l'erradicació de les activitats econòmiques il·legals, "una posició activa" de l'Ajuntament per "combatre la reincidència de furts i que esa l'espai públic. Foment demana "recuperar l'esperit positiu i entusiasta de Barcelona", fomentant "una activitat social i econòmica de qualitat i sostenible –apostant per sectors com el turisme, la cultura i l'esport– i defensant la convivència.Així, han insistit en la necessitat d'ordenar la ciutat en "", en la millora "substancial" del sistema d'enllumenat i en l'aposta per la micromobilitat, el carsharing i una millora del servei de taxi. Alhora, han proposat que es posi en marxa una campanya d'identitat i posicionament de Barcelona ambiciosa a escala internacional,en col·laboració amb agents públics i privats que al final no es va acabar utilitzant.A més, el document també reclama a l'Ajuntament quei que prioritzi la col·laboració publicoprivada en la prestació de serveis municipals, finalitzant, primer de tot "la guerra de l'aigua" contra Aigües de Barcelona. Pel que fa als residus, han demanat que es replantegi el model porta-porta de Sant Andreu. I també amb relació a la transició energètica, han demanat, en especial de plaques fotovoltaiques en edificis terciaris i residencials.A la sortida de la reunió, Colau ha admès que han tingut discrepàncies amb temes concrets de la ciutat, però han estat "totalment d'acord" amb potenciar els "indicadors positius" per "liderar la sortida de la crisi" i enen matèries estratègiques de la ciutat. Per Colau, la patronal és "necessària" com un actor econòmic important de la ciutat en aquest diàleg. "Barcelona pot liderar la sortida de la crisi, però", ha dit l'alcaldessa.Segons Sánchez Llibre, "el més important" de la reunió és, després de tres anys sense reunions. "És fonamental que puguem parlar i dialogar i que Foment pugui contribuir a resoldre problemàtiques que té Barcelona com la inseguretat, la brutícia, el medi ambient, el comerç o la mobilitat", ha dit.

