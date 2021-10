Montserrat Fontané, matriarca de la família Roca, premi Gourmet Català de l'Any

Generacions i continuïtat, lligades a la innovació

"Junts i només junts farem créixer la gastronomia del nostre país". Eles retroba en la. Després d'un any i mig molt complicat per al món de la restauració i la gastronomia, eldelss'ha vestit de gala aquest dimecres per celebrar la sisena trobada anual dels professionals delMontserrat Fontané, mare dels germans Roca, ha estat guardonada amb el premiper la seva llarga trajectòria als fogons de Can Roca. Ha recollit el guardó en nom seu, i de la mà del Molt Honorable President de la Generalitat, Pere Aragonès, el seu fill Josep Roca. "És exemple i inspiració per a tota la família del Celler de Can Roca", ha remarcat el mitjà dels tres genis gironins i cap de sala d'El Celler.També s'ha premiat la revista Cuina, qui ha rebut el guardó per la seval'any que compleix 20 anys des de la seva creació, de la mà de la consellera d'Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació, Teresa Jordà. Hort del Silenci ha estat premiat peli el Celler Vallformosa pel"Elno és només el que, sinó també el que hi ha al", ha dit el president de la Generalitat, Pere Aragonés, alhora que ha remarcat que el sector de l'alimentació és "clau" al país. S'ha referit als productors, als restaurants d'alta gastronomia, però també a tots els membres que integren el sector de l'alimentació catalana:Ha estat una retrobada amigable on la Covid ha passat al segon pla (o tercer, o quart) mentre els gairebé 300 invitats han pogut degustar els productes delsmentre passejaven pels jardins delUn espai on Joan, Josep i Jordi Roca reivindiquen". Emocions que s'han compartit aquesta tarda i s'han transformat en abraçades, encaixades de mans Aquest lema dels germans Roca ha definit la trobada d'aquesta vesprada. I és que el menú servit després de l'entrega dels guardons ha estat elaborat pels tres germans amb els productes exposats per Catalonia Gourmet.La constantque vivim en el nostre dia a dia arriba també alMolts dels productors gourmet que avui eren presents a Mas Marroch han reivindicat elde la seva empresa i lesque els han precedit, alhora que s'han referit a laque requereixamb els projectes.Tres descobriments de la nit:, més prim i suau que l'habitual;els tomàquets fondant de sabor dolç que es desfan a la boca, i, el pastís del formatge del Cadí fet gelat.

