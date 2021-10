Julia Otero supera el càncer: «Estic viva i guerrera»

La periodista. Ho ha anunciat ella mateixa amb una publicació a Instagram, on ha agraït "tants missatges plens d'ànims i afecte". "Com per no curar-se!", ha exclamat. Otero va revelar que patia la malaltia, el passat mes de febrer.", afirma la periodista, amb els cabells curts perquè estaven "debilitats i demanaven tisores". I "més prima", afegeix. "Us explicaria la dieta exitosa, però gairebé millor que no la proveu mai", ironitza. Així, confirma que "ja no tinc egoistes" -una definició de les cèl·lules cancerígenes per part del doctor-.D'aquesta manera, i recordant que "per donar el tema per tancat", la periodista ja pensa en el seu retorn a, el seu programa a Onda Cero: "Falta poc, espero el permís dels bates blanques", afirma en referència als doctors que han de certificar la seva alta.​​

