L'edat del teu gos no és la que creies, segons la Universitat de Califòrnia

és font de confusions. Sovint es creu que un any de gos equival a set anys humans, però ara un estudi de la Universitat de Califòrnia ha determinat que la velocitat a la qual envelleixen els cans és molt més ràpida del que es creia.En concret, quan el gos fa un any ja té una edat equivalent als 30 anys d'una persona, pel que fa a l'estat físic. Quan l'animal té dos anys seria com si una persona en tingués 40, i amb quatre anys l'equivalència humana és de 54 anys.La bona notícia és que després s'estabilitza aquest. Els següents deu anys envelleix molt menys que en els quatre primers, fins que als 14 anys ja té una edat equivalent als 70 anys de persona.L'estudi es va centrar en els canvis en l'ADN de més de 100, des de cadells fins a gossos de totes les edats. Els experts ja han avisat que fan falta més estudis amb altres races per a confirmar aquests resultats.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor