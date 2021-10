10 productes de qualitat del Ripollès: del paisatge a la teva taula

1. Vedella del Ripollès

2. Poltre de muntanya del Ripollès

3. Xai i cabrit de Ripollès

4. Porc, llangonisseta i embotits del Ripollès

5. Llet, formatges i altres derivats làctics del Ripollès

6. Trumfa de la Vall de Camprodon

7. Coca del Ripollès

8. Plantes aromàtiques i horta

9. Mel i melmelades del Ripollès

10. Cervesa i ratafia del Ripollès

Elés unaconeguda pels seus paisatges i espais naturals de gran bellesa, rius, rieres i gorgs, així com un notable patrimoni natural i cultural. És també. Unes activitats primàries que, precisament, han ajudat a modelar eltal com el coneixement actualment i a forjar ladel territori.Els productors i elaboradors de la comarca s'han unit a través de l'Associació Producte del Ripollès per crear una marca conjunta que els identifica: “Producte del Ripollès” . Una erra blanca sobre fons verd molt característica i que identifica aquells productes que han superat el sistema de control de qualitat i compleixen les condicions del reglament de la marca.Comprar productes amb la marca “Producte del Ripollès”. A més, amb la seva compra es contribueix al desenvolupament de l’economia d'aquest territori, al manteniment de races autòctones com l’ovella ripollesa, la vaca bruna dels Pirineus i el cavall pirinenc català; així com la preservació de paisatge i espais com el Parc natural de les capçaleres del Ter i el Freser.La marca agrupa des de les carns de la màxima qualitat als formatges, trumfes, mel i melmelades i, fins i tot, cerveses i ratafia. Sense oblidar els plats cuinats amb els productes de la marca. A continuació,A banda dels diversos tipus de productes, al web de “Producte del Ripollès” es pot consultar la informaciódescobrir tots elsal Ripollès o en altres comarques de Catalunya, així com aquellsque utilitzen els productes en els seus plats. A més, et proposen idees per cuinar-les amb aquestesElsdel Ripollès són un dels elements que més caracteritzen el seu paisatge. És on es crien elsque després es poden trobar transformats en carn en establiments i restaurants de la comarca.Tot i que al Ripollès hi ha diferents races bovines, cal destacar la cria i conservació de la. Una raça que prové d’una antiga fusió entre la vaca autòctona catalana i bovins de raça Bruna Alpina procedents de Suïssa. Està especialitzada en la producció de carn i molt adaptada als prats de la zona.Amb el pas dels anys, i amb la necessitat d’obrir-se camí en un mercat cada cop més competitiu, alguns productors s’han especialitzat en la producció ecològica de boví.Els animals criats pels ramaders de l’Associació Producte del Ripollès s'identifiquen des del naixement amb dos cròtals i un document d’identificació per a bovins. Aquest certificat és la mostra que la carn compleix un rigorós programa de control integral, que consisteix en el seguiment de l’animal des del naixement fins a la presentació d’aquesta carn al punt de venda.Vaques i vedelles protagonitzen cada any la Fira del Bestiar de Ribes de Freser i la Fira de Sant Isidre de Sant Joan de les Abadesses.Els, com les vedelles, es crien en extensiu. Els mesos més càlids el passen a l’i els més freds, a les. A la tardor, els ramats baixen de les muntanyes, i els poltres passen a la fase d’engreix. Es realitza de manera natural a base de cereals i farratge sense additius ni medicaments.S’aconsegueix una molt bona qualitat de la carn, tant per la seva tendresa com per les seves característiques. La carn de poltre és unque la diferencien de la resta de carns. És molt tendra i una mica dolça, té pocs greixos i molt de ferro.La cria dels poltres contribueix al manteniment de la, que prové dels encreuaments entre eugues autòctones de les comarques pirinenques i els grans cavalls de carn que oferien les parades militars durant el segle XX. És una raça localitzada en set comarques del Pirineu i Prepirineu, destinada principalment a la producció de carn i, de manera secundària, a activitats turístiques.Cavalls, eugues i poltres protagonitzen cada any la Tria dels Mulats a Espinavell, una de les fires ramaderes amb més tradició al Pirineu.El Ripollès disposa d’una gran extensió de prats on es crien i s'engreixen, de forma semiextensiva, les ovelles i els xais que es poden trobar als diferents establiments de la comarca. Es tracta d'un sector que, quantitativament, havia estat molt més important temps enrere i que va serque coneixement actualment. Malgrat això, per tal de reimpulsar l'ofici i posar en valor els seus productes, s'ha creat l'Associació de Pastors del Ripollès.Entre les diferents races cal destacar l’, raça rústica autòctona molt adaptada a les condicions climàtiques i que, a banda del Ripollès, és molt present en altres comarques del nord-est del país. El sistema productiu se sol caracteritzar per ramats de 100 a 800 ovelles en maneig semiextensiu, generalment sense planificació reproductiva i complementant la pastura directa amb fencs, palla de cereals i concentrats.El producte comercialitzat pels ramaders és el cabrit lletó lleuger, que pesa menys de 5 quilos; el lletó de 5 a 7 quilos i el recental, de 7 a 10 quilos.L'ovella ripollesa protagonitza la Fira de Santa Teresa de Ripoll, que se celebra cada any el 15 d'octubre.El Ripollès no destaca per ser una comarca de cria dea gran escala. Tanmateix, de les petites explotacions existents en sorgeix la carn per a l' elaboració d'embotits i la famosa llangonisseta , la denominació local de la botifarra. A més, en tractar-se de productors petits, hi ha unaElsdel Ripollès encara s’elaboren seguint la tradició de les anteriors generacions i són únics per la seva curació artesanal. Als obradors i botigues de la comarca en destaca la gran diversitat: botifarra blanca, negra, d’ou, del perol, de fetge, bufes, bulls, moletes, llangonissa culana, llangonissa de pagès, llangonissa axoriçada, fuets, xoriços, llom sec, llardons, ventre de fetge, pernils i cansalades virades.Els carnissers i xarcuters de la comarca, a banda d'embotits, elaboren la. Una botifarra que s’elabora a partir de carn magra i cansalada virada fresca de porc que es trinxa amb la màquina de picar i, aleshores, es barreja afegint-hi les espècies. Després, s’emboteix en un budell natural de porc, es talla i es lliga pels dos extrems amb un cordill de color groc, verd i blanc. Tota la carn utilitzada per la seva elaboració prové de porcs nascuts, criats i engreixats en les petites explotacions ramaderes de la comarca.Elés un dels productes que els darrers anys tenen una major demanda. De fet, diversos productors de llet i derivats làctics s'han unit a la marca de qualitat “Producte del Ripollès”. Elaboren una àmplia gamma de productes de forma artesana seguint mètodes tradicionals, a partir deproduïda a les seves explotacions ramaderes lleteres o en zones properes. Tenen en comú que es controla al màxim l’origen de la matèria primera per garantir una qualitat excel·lent.Els productes làctics que s’elaboren pels membres de l’associació són, a banda de diversos tipus de, llet fermentada o quefir, formatge fresc, mató, brossat, iogurt, flam i flam de mató, pastís de formatge i crema de formatge, entre altres. Cada elaborador té una oferta diferent de productes, tots d’una qualitat excel·lent.Anualment, els productors de la comarca s'apleguen a la Fira Europea del Formatge que se celebra a Ripoll i a la Fira Formatgera de la Vall de Ribes.A la, com en altres punts del Pirineu, les patates es coneixen com a trumfes . La trumfa s’ha cultivat des d’antic amb magnífics resultats i com a reflex d’una economia de subsistència. Actualment, és un cultiu complementari per a la pagesia de la zona, agrupats en la Cooperativa Ramadera de Molló. Els seus productors treballen amb una trumfa homogènia i de qualitat a partir d’un cultiu que segueix el reglament de producció, consensuat entre tots els seus membres i supervisat per una entitat certificadora oficial.A la Vall de Camprodon eli les característiques del sòl fan que les trumfes tinguin un creixement lent i estiguin força temps a la terra,. Així, en cada tast de trumfes s'hi troba el gust fi dels fruits secs i les aromes del bosc. La trumfa és un aliment molt nutritiu, força equilibrat i ric en vitamina C.A la Vall de Camprodon hi cultivem la varietat kennebec, que permet tota mena d’aplicacions culinàries. Es pot. La seva consistència la fa molt adequada com a acompanyament en estofats, ja que li costa més de desfer-se. Les trumfes es venen envasades en sacs de 5, 25 i 40 quilos, degudament etiquetats.Cada any se celebren dues fires amb les patates com a protagonistes: la Fira de la Trumfa de Molló i el Mercat de la Trumfa de Vilallonga de Ter.Les coques dels forns i pastissers del Ripollès sempre havien tingut molta anomenada. Tanmateix, fa uns anys, l’Associació de Petits Elaboradors Agroalimentaris del Ripollès va unir esforços per crear unEls ingredients de la Coca del Ripollès són la farina, oli de sansa, ous, sucre, aigua, llet, sal, matafaluga en pols, canyella en pols i impulsor. Per a la decoració s’hi afegeix palets d’ametlla i sucre. De fet, és com und’uns 20 centímetres de diàmetre i d’un gruix entre 4 i 7 centímetres. Una de les seves característiques diferencials és elEstà controlada i garantida la qualitat dels ingredients i l'elaboració artesana als mateixos forns i pastisseries de la nostra comarca. Es comercialitza envasada amb una caixa comuna dissenyada per a tots els establiments adherits a la marca.Lesformen part, des de sempre, de ladel Ripollès. Tenen unamolt important i, tradicionalment, també han estat utilitzades com ai ambRecentment, al Ripollès, també hi ha explotacions on es. Tot el procés de producció es realitza de manera manual, des del cultiu de les plantes, el seu assecament, fins a l’envasatge i a la comercialització. Es venen en forma d'infusions –maria lluïsa, sàlvia, menta poniol, entre altres- i de condiments alimentaris com l'orenga.Per altra banda, eldel Ripollès –especialment les glaçades-, no permet grans extensions dedicades íntegrament a l'. Això no vol dir que tant a les masies com als entorns dels nuclis urbans s'hagi aprofitat per cultivar horts de caràcter familiar, amb una temporada més curta que a comarques amb climes més temperats. A més, en els darrers anys s'ha impulsat una explotació agrícola dedicada a l', sempre amb productes de temporada.Laes tracta d’un producte molt ben valorat per les seves propietats, enriquides per la procedència d’alta muntanya. De fet, es produeix per sobre dels 1.000 metres d'altitud, on hi predomina la floració silvestre. Caracteritzada pel seu color ambre més o menys fosc i el seu aroma intens i persistent, amb gust pronunciat i dolç. Es tracta d'una mel recomanada per enfortir el cor i ajudar a recuperar els nivells de minerals quan hi ha anèmies. És desinfectant, antireumàtica i indicada per malalts de pròstata.A banda de la mel, al Ripollès s'han fet tradicionalmentper a ús casolà. Tanmateix, recentment, també s'han començat a comercialitzar. Les melmelades neixen de la necessitat de conservar l’excés de fruita i evitar el seu malbaratament. En un principi, es barrejava la fruita amb mel. Es cuinava el pes equivalent de fruita i de mel, es barrejava fins a obtenir la consistència que es volia. Més endavant, es va canviar la mel per sucre.La melmelada sempre s’ha associat a la torrada per esmorzar. Però té altres usos com a acompanyament de carns i formatges, com a salsa. I una de les més dolces: com a farcit o cobertura de brioixos.Una bona oportunitat per descobrir aquests productes és la Festa de Mel que se celebra anualment a Ribes de Freser.Al Ripollès també ha arrelat la recent tradició de la. Es tracta d'una beguda que no és pasteuritzada ni filtrada. Això vol dir que és un producte viu amb llevats actius dins l’ampolla. Cal tenir certa cura en l’emmagatzematge –mantenir per sota els 18ºC-, fa que el producte evolucioni a millor.Una altra beguda molt tradicional a les cases de pagès del Ripollès és la ratafia . En els darrers anys també es comercialitza, seguint les receptes antigues d’elaboració. Únicament es fa servir matèria primera de la comarca recol·lectada manualment als boscos i es compren la resta de productes (50% de nous verdes i espècies) a professionals a qui s’exigeix un producte d’alta qualitat.Per obtenir aquest licor, calen dei una base de crema anisada. A continuació, es macera durant un mínim de cinc novenes (una novena són 9 dies) remenant sovint perquè es barregin bé els ingredients i alliberin el seu gust. Seguidament, s’afegeix un almívar fet amb sucre de canya i es deixa reposar tres novenes més. Finalment, s’embotella. En acabar el procés, es deixa reposar a les ampolles set novenes més. És el període mínim necessari perquè els gustos i els aromes dels licors casin en perfecta harmonia.