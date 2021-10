Els 10 millors olis d'oliva verge extra, segons l'OCU

L', un dels productes bàsics de la dieta mediterrània, es ven amb notables diferències de preu, però sovint la qualitat no quadra amb el preu. Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, aquests són les 10 millors referències del mercat.1.: 89 punts i un preu de 4,99 euros el litre.2.: 86 punts i 4,89 euros per litre.3.: 85 punts i un preu de 9,66 euros el litre.4.: 85 punts de qualitat i 3,95 euros el litre, considerat "compra mestra" per l'OCU per la seva relació qualitat preu.5.: 84 punts i 3,75 euros per litre.6.: ecològic, 83 punts i en ampolla de vidre de mig litre, a 5,98 euros per litre.7.: 83 punts, en ampolla de vidre de 0,75 litres, a 8,57 euros el litre.8.(ampolla de vidre): 83 punts, a 4,87 euros per litre. Es ven en format de 0,75 litres.9.: ecològic, 82 punts i 5,30 euros per litre.10.: amb 81 punts i un preu de 4,28 euros per litre.Fora dels deu primers, l'OCU també inclou com a onzena opció l'oli d'oliva verge extra d'Hacendado en ampolla de plàstic, considerat una "compra mestra", amb 80 punts i un dels preus més baixos, 3,86 euros per litre.L'oli d'oliva verge extra, que, també és font de fraus i enganys. L'estudi de l'OCU ha analitzat 39 referències d'aquest producte i ha detectat que una vintena eren només oli d'oliva verge, però no extra, malgrat estar etiquetades amb aquest fals reclam.L'anàlisi també ha detectat dos productes que no compleixen amb els requisits per portar l'etiqueta comercial extra, i així i tot la tenen. Són els de, que han estaten l'etiquetatge per l'OCU davant les comunitats autònomes. L'organització també ha denunciat les altres empreses i demana sancions.Cap dels olis analitzats està adulterat ni conté oli d'una altra llavor que no sigui oliva, segons les anàlisis de laboratori de l'organització de consumidors. Ara bé, una part important de les referències d'aquest producte que es troben als supermercats cometen frau en l'etiquetatge, segons l'OCU.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor