TV3 s'haurà de ressintonitzar a gran part de Catalunya: t'expliquem com fer-ho

a la vista de tots els canals de la televisió pública catalana. Així doncs,, eli el, a més de, es poden deixar de veure en el senyal actual a partir d'aquest 3 de novembre. En concret, es faran uns canvis en els paràmetres de difusió per "millorar la cobertura i la qualitat" dels canals de laGairebé totes les comarques de Catalunya es poden veure afectades per aquest canvi de sintonies, i la cadena explica que afectarà els receptors de les demarcacions de. Les úniques excepcions que segur que no hauran de fer aquesta resintonització seran totes les comarques de la província de, i la. Ara bé, si no et trobes en aquestes excepcions,Cada televisor i cada comandament té procediments diferents, però en general, el primer pas és accedir alde l'aparell -mots cops és el botó amb el símbol d'una- i entre les opcions hi apareixerà alguna paraula de l'estil "" o "". Dins d'aquestes opcions s'obrirà un altre desplegable en què posarà un text semblant a "" o "" sobre el qual caldrà prémer "".Un cop tot el procediment de sintonització hagi acabat, caldrà fer el pas normalment més feixuc, el de tornar a ordenar els canals. En el mateix menú ha d'aparèixer una opció similar a "" o "crear una llista de". Un cop estigui tot desat com es desitja, caldrà prémer "" o "" i el televisor tornarà a estar com abans.

