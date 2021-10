El govern espanyol anuncia un concurs d'idees per resignificar el Valle de los Caídos

El secretari d'Estat de Memòria Democràtica,, ha anunciat aquest dimarts que el govern espanyol convocarà el 2022 un concurs d'idees internacional per ubicar un centre d'interpretació al, com a part de l'estratègia de l'executiu per a resignificar aquest emplaçament després de l'exhumació de les restes del dictador.Martínez ha comparegut aquest dimarts a la Comissió de Pressupostos del Congrés per donar compte de la partida d'11,8 milions amb què comptarà el seu departament per desenvolupar, entre altres coses, la futura, que també contempla la resignificació de la vall.En concret, el secretari d'Estat ha anunciat que entre les accions que preveu posar en marca el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica que liderahi ha la de convocar un concurs d'idees a escala internacional per crear al Vall aquest centre d'interpretació, dins del recinte del monument.També volen impulsar diversos projectes de recerca sobre l'arquitectura de la vall, en el marc comparat de l'arquitectura totalitària europea, i continuar amb el trasllat dels més de 33.000 cadàvers inhumats des de totes les províncies.Així mateix, Martínez ha confirmat que continuaran amb les accions per executar les tasques d'exhumació que permetin identificar les víctimes soterrades al Valle de los Caídos, i també impulsar un procés pedagògic que "expliqui el monument en conjunt, i ressituar-lo com a lloc de memòria democràtica, en homenatge i reconeixement de totes les víctimes”.​​

