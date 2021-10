La Fiscalia italiana investiga un intercanvi entre Barça i Juventus

Laitaliana investiga l'intercanvi entreque va implicar l'arribada dea l'equip blaugrana i el fitxatge d'pels italians. Segons explica la Gazzetta dello Sport, la Fiscalia de la Federació Italiana de Futbol ha obert un expedient per una sèrie de "" després de rebre un informe de la comissió que supervisa els clubs de futbol professional.Aquesta operació és la protagonista de fins a un total dedels equips italians -42 impliquen la Juventus- que estan sent investigats. En concret, el punt de mira es troba en la venda de Pjanic (60 milions d'euros) que va implicar les incorporacions d'Arthur (72 milions d'euros),(8 milions d'euros) i(8,2 milions d'euros), tots ells provinents del Barça. Les plusvàlues rebudes per l'equip italià d'aquestes operacions serien deTots aquests moviments es van produir a l'estiu del 2020, amba la presidència del Barça i amba la de la Juventus. L'intercanvi també va ser qüestionat en aquell moment a Barcelona, especialment a nivell esportiu. Més d'un any després, Pjanic està cedit ai Arthur no ha trobat protagonisme a​​

