El TC també tomba dividit el segon estat d'alarma de Sánchez

Tercer revés a Sánchez

Nou cop judicial a. El(TC) també ha tombat, dividit, el segon estat d'alarma, que es va declarar a l'octubre i es va allargar fins al maig, segons han avançat diversos mitjans. El ple del TC ha estimat parcialment,, el recurs interposat pel grup d'ultradreta, i critica que la normativa aprovada pel govern espanyol va impedir que elpogués controlar lesper fer front al coronavirus. La decisió del TC suposa un nou revés per a Sánchez, que ja va veure com al juliol declarava inconstitucional el primer estat d'alarma del govern espanyol El ple del TC ha aprovat la ponència del magistratper sis vots a quatre. No es qüestiona la necessitat d'allargar aquesta mesura, perquè la situació de la pandèmia continuava sent greu, però es critica que no es va establir amb claredat quan començaven les restriccions més dures, com ara el toc de queda, el confinament per comunitats autònomes o les limitacions del dret de reunió. Hi han votat en contra quatre magistrats considerats del sector progressista:i el president,. Tots quatre farancontra la sentència de la majoria.La sentència, que encara no és pública, declara inconstitucionals alguns punts del decret que prorrogava sis mesos l'estat d'alarma. La majoria sosté que el problema no són els sis mesos sinó el caràcter "" per fixar aquest termini. Per tant, la determinació temporal d'aquella pròrroga es va fer, diu el tribunal, de manera "" i "", ni tan sols amb les raons que el govern va fer valdre per demanar a la pròrroga que finalment es va concedir.La prorroga, a més, es va autoritzar quan les restriccions de drets incloses no s'havien d'aplicar immediatament per part del govern espanyol, ja que es va traslladar la competència a les. "L'autorització es va donar sense saber quines mesures s'aplicarien per combatre la pandèmia", diu l'alt tribunal. Pel que fa a la designació de les autoritats delegades -les comunitats autònomes- la sentència diu que la decisió contravé la llei que regula els estats de crisi i que, a més, el govern espanyol va acordar aquesta delegació amb caràcter "permanent" sense "supervisió efectiva".A les portes de la renovació del TC, la sentència suposa un tercer revés a Pedro Sánchez en relació a la. El primer va ser al juliol, quan l'alt tribunal va tombar el primer estat d'alarma, una decisió que tindrà conseqüències, tal com van confirmar diversos constitucionalistes a NacióDigital. La segona, a principis d'octubre, quan va concloure que les restriccions de l'activitat del Congrés durant la pandèmia van vulnerar els drets dels diputats. En tots els casos, l'alt tribunal s'ha fracturat a l'hora de prendre la decisió

