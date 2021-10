PSOE i Podem desencallen un acord per abordar la reforma laboral

Laha anunciat que elhan arribat a un acord aquest dimecres "per a la coordinació de la reforma laboral" després de dies de tensió entre els socis de coalició. Un director general de la vicepresidència econòmica i un del Ministeri de Seguretat Social s'incorporaran a la taula de negociació del Ministeri de Treball, liderat per la vicepresidenta-d'Unides Podem- amb els agents socials, que seguirà reunint-se dimecres al matí i estarà "encapçalada" pel secretari general de Treball. "En funció dels temes que es tractin, podran acudir representants dels altres ministeris afectats", expliquen fonts del Palau de la Moncloa.A banda, dimarts vinent, 2 de novembre, el president del govern espanyol,, mantindrà una reunió amb la vicepresidenta primera,, i la segona, Yolanda Díaz, per "fixar la posició del govern a la taula de diàleg social, en els termes de l'acord de govern de coalició". A la trobada també estan convocats els ministeris d'Hisenda, Seguretat Social i Educació.Un altre punt de l'acord és que tots els dimarts a la tarda, el dia abans de la reunió amb els agents socials, els secretaris generals dees reuniran per fixar la posició de l'executiu a la trobada amb sindicats i patronal."Aquestes mateixes persones es reuniran també els dimecres a la tarda per analitzar el desenvolupament de la taula i coordinar el treball de preparació de la següent taula de diàleg", expliquen les mateixes fonts. A més, "quan sigui necessari per la importància o complexitat política dels afers, es produiran", apunten des del govern espanyol. Fonts de la part de l'executiu d'Unides Podem es mostren satisfetes amb l'acord i remarquen que Díaz justament reclamava una reunió per coordinar els "continguts" de la reforma.

