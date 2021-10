El(TJUE) ha imposat una multa diària d'un milió d'euros afins que no suspengui la cambra disciplinària dels jutges, tal com li havia exigit anteriorment. A petició de la, l'alt tribunal amb seu ava ordenar al juliol aanular provisionalment aquesta cambra, però el Tribunal Constitucional polonès va declarar inconstitucionals aquestes mesures cautelars i Varsòvia no les ha complert. Per això, l'executiu europeu va demanar al TJUE una sanció econòmica per no acatar les cautelars i ara Luxemburg li ha donat la raó.El TJUE veu necessària la multa d'un milió d'euros per "evitar un dany greu i irreparable de l'ordre legal de la UE i, en conseqüència, dels drets dels ciutadans que confereix el dret de la UE". La sanció, que Varsòvia, es començarà a aplicar a partir del dia que es notifiqui la decisió a Polònia i fins que se suspengui la cambra disciplinària dels jutges.El govern polonès ha reiterat en diverses ocasions en les últimes setmanes que suspendrà la cambra, però encara no ha fet el pas.

