Borràs sosté que la declaració d'independència del 2017 és «més necessària que mai»

La presidenta del, ha protagonitzat aquest dimecres una declaració institucional per commemorar el quart aniversari de la declaració d'independència . "La declaració continua sent més necessària que mai. L'objectiu és plenament vigent", ha indicat la dirigent de Junts, que sosté que això "obliga" els representants independentistes a mantenir el camí viu. Els, ha considerat, no són "víctimes", sinó. "Han de fer encara més gran la consecució d'aquest afany", ha ressaltat la presidenta del Parlament, que ha indicat que el 52% independentista no ha de "desatendre" la consecució de l'objectiu final de la República."La proposta de resolució va ser signada per Junts pel Sí i la CUP, i expressava el rebuig del Parlament a fer ús de la força pel referèndum de l'1-O, i destacava que malgrat la violència per intentar impedir unels ciutadans van votar a favor de la constitució de la República catalana, que s'expressava com una", ha ressaltat la presidenta de la cambra. Els signants de la declaració, ha indicat, apostaven per l'entesa com a via per resoldre el conflicte. El Senat va aprovar el 155 per "eliminar l'autogovern" just després de l'aprovació del text, la qual cosa va acabar obrint la porta a la situació de presó i exili del Govern que va liderar l'1-O.Borràs ha fet la declaració després d'anar al(TSJC), que aquest matí ha ordenat la detenció de Josep Costa , exvicepresident del Parlament, per no haver anat a declarar el 15 de setembre en la causa per desobediència que afecta l'anterior mesa de la cambra. La presidenta del Parlament s'ha desplaçat fins al TSJC després de rebre la trucada de Costa, però no ha pogut entrar a l'edifici, segons ha denunciat a Twitter, perquè el president de l'organisme. Els diputats de Junts s'han congregat a les portes de l'edifici per fer costat a Costa, que no milita al partit i que va renunciar a l'acta aquesta legislatura. Va ser un exemplar defensor dels drets dels diputats i la seva inviolabilitat", ha expressat Borràs, que té bona relació política i personal amb ell.La presidenta del Parlament ha estat acompanyada en la declaració per part d', vicepresidenta primera de la cambra i dirigent d'ERC, i d', vicepresidenta segona i dirigent de Junts. També hi eren, d'ERC, i, de la CUP. Les dues formacions van topar ahir a la mesa per l'informe dels lletrats favorable a reformular un article del reglament que podria perjudicar Borràs en cas que la causa pervinculada a la(ILC) arribi al TSJC per ser jutjada.

