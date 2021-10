El 80% dels catalanoparlants canvien de llengua per «educació» quan els responen en castellà

Llengua en extinció.....

Per Samurai el 27 d'octubre de 2021 a les 14:58 0 1 La mayor parte de catalanes somos españoles por OBLIGACIÓN, no por CONVICCIÓN.... El castellano no es nuestra lengua materna, es una lengua impuesta por la fuerza..... Hasta cuando tendremos que aguantar tanta REPRESIÓN?.... Porque hay que acatar una Constitución obsoleta y retrógrada, acordada bajo el "ruido de sables" de la que además, se hace una lectura interesada, partidista y torticera?.... Los jueces "afectos al régimen" complices de fascistas y corruptos se agarran a ella como a un clavo ardiendo para intentar justificar lo injustificable a pesar de que son ninguneados, corregidos e inhabilitados continuamente por la Justicia Europea. Aunque algunos digan lo contrario, Spanyistán es, a todas luces y demostrado ampliamente, una dictadura fascista, corrupta y represora.... La Constitución del 78 la utilizan esta gentuza para coartar toda disidencia y favorecer siempre a los mismos ladrones..... A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las temibles "papeletas" causando más de mil heridos de diversa consideración y otros tantos tras la SENTENCIA ABERRANTE del 14-10-2019 a nuestros PRESOS POLÍTICOS. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!

Doncs ja sabeu què s'ha de fer

Per Gustav el 27 d'octubre de 2021 a les 14:41 0 1 Parlar sempre en català a tothom, jo ja ho faig, i als meus fills els ensenyo a fer el mateix. El castellà és un càncer que ho mata tot, fer-lo servir és de rucs.

Em sembla poc

Per Anònim el 27 d'octubre de 2021 a les 14:31 0 1 Doncs ho sento molt, però crec que hauria de ser el 100%, per tant un 20% de persones que actuen, en part, de manera incívica. Per més que estem a Catalunya i per més que siguem catalanoparlants, no tothom ho és, ja sigui perquè no pot o no vol. En aquest sentit, i aprofitant que som totalment bilingües, hauríem de donar exemple i canviar l'idioma quan sigui precís i d'aquesta manera demostrar que dominem totes dues. Hi pot haver debat, però és la meva opinió. No tothom té les mateixes facilitats d'aprenentatge, ja sigui des d'un punt de vista econòmic i/o cultural. I qui les tingui, tampoc està en l'obligació de parlar la nostra llengua si aquesta persona no se sent identificada. El no canvi de llengua quan es dirigeixen a nosaltres en castellà, acostuma a transmetre sensació d'hostilitat. I precisament, no en volem més. Penso que hi ha altres eines per reforçar el català com a llengua i motivar la gent a aprendre i parlar la llengua per tal que no es perdi.

Tú lo As dicho eres burro George V

Per El demonio anti amarillo el 27 d'octubre de 2021 a les 14:26 1 0 Tú mismo te colocas en el grupo

hmm

Per Tomppa el 27 d'octubre de 2021 a les 14:15 0 0 Es una mentira, la realitat es pitjor, més que 95%. Si sempre ho dic, només els catalans poden ser tant ignorants i patètics com creure que són intel·lectuals renunciant a poder viure en català a Catalunya ... només ahir, a la meva filla no agrada suc de taronja ( haviem demanat la poma de maquina ) i vam anar a demanar que canviessin el de taronja a la poma ... la "trebalaldora" no tenia ni mínim de ganes d'entendre i havia de venir la seva superior per ajudar perquè entenguessin que es "la poma" ... això passa com que ningú mai parla en català segur, però, vam visitar el mcdonalds per anar al metge a mirar ull de la nena ( encara es petita i no parla gens de castellà i a casa ningú en parla ni es present a les nostres vides ) i la metge estava intentant a dir la nena que miri "la luz" i la nena no feia cas, li deia que no pas que es "la luz" i haviem de traduïr per poder communicar ( i tampoc se parlar en castellà pero això a part ) ... doncs al final, vam acabar parlant en anglès ( la nena sap entendre anglès com que l'estudia des de ben petita a kids and us ) ... ni els cambrers ni els metges ni els jugadors de barça tenen ganes de parlar en català com que 95% dels catalans són imbècils que creuen que són intel·lectuals per renunciar-ho i deixar la feina d'intentar ensenyar el català com a una llengua en comú per nosaltres que som potser 5% de població ... i no crec que som 5% ( voldria dir 10%+ dels català parlants com que els català parlants són 30-35% a Catalunya ) ... estic fart i em sap greu per la nostra filla per perdre el temps amb el català ... espero que ella marxi a fora quan sigui més gran ... el català ha mort i els catalans són inútils com a catalans, només són valides per integrar la gent a una gran i lliure ...

L'espanyol és l'única llengua d'Espanya. El català és l'única llengua de Catalunya, per molta immigració i matisos que hi hagi.

Per Anònim el 27 d'octubre de 2021 a les 13:34 5 6 -