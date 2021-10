Missatge de suport de Piqué al primer futbolista d'elit en revelar que és gai

ha revolucionat el món del futbol aquest dimecres. El jugador de l'Adelaide United, de la primera divisió australiana, ha revelat que és gai. D'aquesta manera, s'ha convertit en el primer futbolista d'alt nivell que manifesta públicament la sevaEn un vídeo publicat a les seves xarxes socials, Cavallo ha afirmat que "avui estic llest per parlar sobre un fet personal. Finalment, em sento còmode per parlar-ne. Estic orgullós d'anunciar públicament que soc gai". Un discurs que ha comptat amb el suport de. El central del Barça ha aplaudit la valentia de Cavallo en un tuit: "No tinc el plaer de conèixer-te personalment, però vull donar-te les gràcies per aquest pas que fas.i ens esteu ajudant a avançar", ha assegurat."Mentre creixia, sempre sentia la necessitat d'amagar-me perquè estava avergonyit. Avergonyit perquè creia que mai no hauria estat capaç de fer el que estimo i ser gai.per perseguir un somni que sempre he volgut des de petit: jugar a futbol i ser tractat igual que la resta mai no es va sentir com una realitat", explica el jove de 22 anys.Cavallo vol que el seu discursno hagin d'amagar la seva sexualitat. "Afortunadament espero que això canviï en un futur pròxim. Espero que compartint el que soc, pugui mostrar a altra gent que s'identifica com a LGTBQ+ que són. Vull ajudar altres jugadors en la meva situació que sentin que no estan sols", ha finalitzat.​​

