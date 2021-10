L'emotiu discurs d'un jugador australià: «Soc futbolista i soc gai»

El missatge del jguador de l'Adeleide United Foto: Josh Cavallo

Hey @JoshuaCavallo, I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 27, 2021

torna a viure un moment històric en el món del futbol. O almenys, un primer pas de gegant per a moltes persones que oculten la seva sexualitat per por de no poder jugar.jugador de l'equip australiàha penjat un vídeo a les seves xarxes socials on ha admès que és homosexual. "Avui estic llest per parlar sobre un fet personal. Finalment, em sento còmode per parlar-ne. Estic orgullós d'anunciar públicament que soc gai", diu Cavallo a l'inici del vídeo.Són molt pocs els futbolistes (i esportistes d'altres disciplines) que han desvetllat la seva sexualitat en actiu. Però és el primer en fer-ho en una lliga de primer nivell -j. "Mentre creixia, sempre sentia la necessitat d'amagar-me perquè estava avergonyit. Avergonyit perquè creia que mai no hauria estat capaç de fer el que estimo i ser gai.per perseguir un somni que sempre he volgut des de petit: jugar a futbol i ser tractat igual que la resta mai no es va sentir com una realitat", explica el jove de 22 anys.Cavallo demana que el seu discursno hagin d'amagar la seva sexualitat. "Afortunadament espero que això canviï en un futur pròxim. Espero que compartint el que soc, pugui mostrar a altra gent que s'identifica com a LGTBQ+ que són benvinguts a la comunitat del futbol. Vull ajudar altres jugadors en la meva situació que sentin que no estan sols", finalitza.El capità del Futbol Club Barcelona, Gerard Piqué, ha volgut el seu suport a Cavallo a través d'un missatge a les seves xarxes socials. El central blaugrana ha agraït el valent gest del jove australià. "No tinc el plaer de conèixer-te personalment, però vull donar-te les gràcies per aquest pas que fas. El món del futbol està molt enrere i ens esteu ajudant a avançar", ha escrit Piqué.​​

