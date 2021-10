Les bales de foam enfronten ERC i la CUP a les portes dels pressupostos

Tensió entrei laper les. Laaborda aquest dimecres unadelsque demana unade l'ús d'aquest tipus de projectil. Els republicans hi han presentat dues esmenes que, a parer de la CUP, vulnerarien l'acord signat entre els dos partits per investir. Fonts d'ERC neguen que això vagi en contra del pacte d'investidura i recorden que la moratòria estava vinculada a la publicació del protocol sobre els projectils de foam, un protocol que es va fer públic el 19 d'abril . Les esmenes, apunten les mateixes fonts, només indiquen que l'espai on s'ha de debatre sobre el foam és a la comissió del model policial, que va ser aprovada amb el suport d'ERC, CUP,i els comuns.La proposta de resolució que es debat a la comissió d'Interior planteja una moratòria en l'ús de bales de foam fins que acabi ladel Parlament. La comissió s'ha de constituir de manera "imminent" i preveu començar a treballar al novembre, i estarà presidida per la CUP. Els comuns també plantegen modificar el protocol d'utilització de les llançadores de 40mm i dels projectils perquè "en cap cas" puguin disparar-se per sobre de la cintura, hagin d'utilitzar-se sempre amb autorització del comandament del dispositiu, quedi perfectament registrada la traçabilitat del seu ús i sigui obligatori avisar la ciutadania abans de fer-ne ús.L'esmena d'ERC demana modificar la proposta de resolució per "revisar l'ús" del foam d'acord a les conclusions dels treballs de la comissió d'estudi del model policial i "mantenir mentrestant en compliment de ladel Parlament, que hauria de ser l'eix regulador de l'odre públic fins que el Parlament dictamini unes noves conclusions". També plantegen que l'ús dels projectils de foam puguin disparar-se per sobre de la cintura "únicament en els casos que contempla el procediment intern", que hagin d'utilitzar-se amb autorització del comandament "en els casos que contempla el procediment intern", que quedi perfectament registrada la traçabilitat del seu ús i que "sempre que sigui possible" s'haurà d'avisar la ciutadania abans de disparar.Fonts de la CUP assenyalen que. El protocol permet disparar per sobre la cintura en determinades situacions i "no contempla mecanismes de traçabilitat ni de control suficients de la seva actuació". Segons els anticapitalistes això fa incompatible l'ús del foam amb el respecte alsi als. Els cupaires han registrat, en aquest sentit, una sèrie de preguntes al Govern perquè doni explicacions. Tot plegat, a les portes d'uns pressupostos que el Govern aspira aprovar amb el suport de la CUP malgrat que les posicions, a dia d'avui, estan allunyades. Ahir mateix, la portaveu dels anticapitalites, Eulàlia Reguant, enviava un nou avís a l'executiu d'Aragonès: "Les coses no van bé i el temps s'acaba".

