El Govern insisteix que el passaport Covid només s'estendrà si la situació empitjora

El conseller de, ha reiterat aquest dimecres que només es plantejaran aplicar el certificat Covid en altres sectors a banda de l'oci nocturn -on és vigent des que es va reobrir l'activitat després de mesos de tancament- si la situació epidemiològica empitjora. Ho ha dit en una entrevista a la SER Catalunya, on ha explicat que seria una soluciósi la incidència s'incrementa. Tot i això, ha subratllat que El llindar del Govern per ampliar l'ús del passi Covid són elsa les UCI, segons va anunciar la secretària de salut pública,. Aquest dimecres Salut ha notificat que es mantenen els 91 pacients crítics que hi havia el dia anterior als hospitals catalans.Argimon també ha parlat de l'entrada de la, de la qual ja s'han confirmat una desena de casos al país. Un dels factors clau és la mobilitat, amb unes fronteres que haurien d'endurir els controls. Pel que fa a la situació actual, el conseller ha parlat d'un. Argimon ha avisat, però, que ja comencen a circular els primers casos de grip, i que caldrà estar atents als canvis.Pel que fa a les vacunes, el titular de Salut ha defensat l'administració de la segona dosi de Janssen , considerant que al seu moment no es va portar a terme cap estratègia de "màrqueting". Això sí, ha avisat que segurament serà complicat trobar algunes de les persones que van rebre la primera, com per exemple elso els​​

