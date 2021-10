Les UCI, a 9 ingressats del llindar per implantar certificat Covid als bars

CONTAGIS 1.002.009 (+262) INGRESSATS 337 (=) UCI 91 (=) DEFUNCIONS 24.001 (+5) Rt 1,08 (-0,04) REBROT EPG 49

Continua havent-hi 91 persones ingressades per Covid a les UCI dels hospitals catalans. Si l'arribada de la variant Delta, més contagiosa, fes que la situació empitjorés fins al centenar de casos, Salut planeja estendre l'ús delen bars i restaurants, centres esportius i espais culturals.En aquest sentit, el conseller de Salut,, ha reiterat aquest dimecres en una entrevista a SER Catalunya el passi Covid seria una solució "preferible" al tancament o les restriccions si la incidència s'incrementa. Tot i això, ha subratllat que "com menys s'hagi de fer servir, millor". Ara per ara aquest document només és un requisit per accedir a sales d'oci nocturn i locals de concerts.El Departament de Salut declara 262en les últimes 24 hores, que deixen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.002.009. Als hospitals hi ha 337 pacients ingressats per Covid.Pel que fa a, aquesta baixa fins a 1,08 (-0,04) i elbaixa també dos punts, fins a 49. L'1,65% de les proves realitzades han donat positiu. Laa catorze dies puja suaument de 46,50 a 46,91, mentre que a set dies puja de 24,03 a 24,7 casos per 100.000 habitants.2.163 persones han rebut la primera dosi de la vacuna contra la Covid, mentre que 2.245 han rebut la primera. Al voltant delde la poblacióvacunal contra el coronavirus. Salut ha notificati la xifra de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.001 persones.​​

