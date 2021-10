L'illa de La Palma s'eleva 10 centímetres en 24 hores

La altura de la fuente de lava en estos momentos es de aproximadamente 600 m / The height of the lava fountain at the moment is approximately 600 m #lapalma pic.twitter.com/My3VyBCBes — INVOLCAN (@involcan) October 26, 2021

Gairebé 500 persones en hotels

Vídeo termográfico registrado esta noche sobre las 19.45 (hora canaria), cuando la actividad se volvía más efusiva / Thermographic video recorded tonight around 7.45 pm (Canarian time), when the activity became more effusive #LaPalma pic.twitter.com/3rLlzo3hD2 — INVOLCAN (@involcan) October 26, 2021

La Xarxa Geodèsica Nacional de Referència d’Estacions Permanents (GNSS) instal·lada a l’illa dea ha detectat a l’estació de Los Llanos (LP10), la més propera al con del volcà, un incremento de laen les últimes 24 hores deque no se s’ha observat a les estacions més allunyades del centre eruptiu, on persisteix una lleugera deflació regional d’origen profund.La directora de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) a Canàries i portaveu del Comitè Científic del Pevolcaha indicat que aquest patró ja s’ha produït en dues ocasions, una el mes de setembre i una altra al voltant del 12 d’octubre. En aquell moment també va seguir una intensificació dels fenòmens observables al volcà, com l’augment del cabal de lava i l’obertura o el tancament de centres d’emissió que es trobaven al con.María José Blanco ha explicat que això seria el que és observable, però que s’ha de corroborar lad’aquesta deformació, ja que podria ser un valor erroni. Per tot plegat s’intensificarà una campanya d’observació a la carretera que va cap al suc per poder demostrar la magnitud de la deformació.La portaveu ha assenyalat que aquesta elevació de la superfície podria ser conseqüència d’un augment de l’acumulació dejust sota l’estació de Los Llanos i a nivells superficials. I ha insistit que l’augment del cabal de lava i l’obertura i el tancament de centres eruptius seria el previsible en les properes hores.El director tècnic del Pevolca,, ha informat a la roda de premsa que continua la reconfiguració del con volcànic, amb emissió de lava cap a l’oest, baixant sobre les colades prèvies.Pel que fa a la, continua localitzant-se a la mateixa zona, en profunditats d’entre 10 i 15 quilòmetres, i també en d’altres superiors als 20 quilòmetres, on els últimes terratrèmols registrats segueixen tenint una elevada magnitud, tot i que tenen menys freqüència que en dies anteriors.La magnitud màxima registrada en les últimes 24 hores és de 4,2, en unlocalitzat a 36 quilòmetres de profunditat. María José Blanco ha afirmat que la sismicitat registrada a profunditats grans i intermitges s’emmarca en el procés eruptiu actual i no és significatiu.A hores d’ara, la xifra de persones ubicades en centres hotelers puja a 452. Totes estan sent ateses per la, en coordinació amb ales serveis socials municipals.La superfície afectada fins ara és de, 27,42 més que a l’últim dia, en gran part degut a les illetes que havien quedat sense afectacions per la lava, que s’han anat omplint.Les construccions destruïdes o danyades, segons les dades facilitades pel Catastro, s’estimen en, 1.038 de les quals d’ús residencial, 135 agrícola, 64 industrial, 30 oci i hostaleria, 11 d’ús públic i 14 d’altres usos.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor