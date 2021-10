El nomenament d'un diputat de Junts per un càrrec al Consell d'Europa aixeca polseguera al Parlament

La presidenta del, ha proposat el diputat de Junts Francesc de Dalmases, un dels dirigents del partit del seu entorn més immediat, com a suplent al Congrés de Poders Locals i Regionals del. Segons diverses fonts consultades per l'ACN, Borràs va posar el seu nom damunt la taula durant cita de la mesa d'aquest dimarts com si es tractés d'un acord consensuat entre Junts, ERC i el president de la Generalitat,A la reunió, els membres republicans a la Mesa van negar cap entesa sobre aquesta qüestió, de la qual els altres grups tampoc en sabien res.. La majoria de la mesa va demanar consensuar el candidat, i l'assumpte va quedar obert a l'espera que els grups ho negociïn. L'òrgan rector de la cambra ho reprendrà enEl nomenament del suplent al Congrés de Poders Locals i Regionals, que ara pertoca a Catalunya,, i Borràs va proposar-ho en l'apartat reservat a "altres qüestions". Tant el propi Dalmases com l'entorn de Borràs han dit que no els consta que la presidenta del Parlament fes aquesta proposta a la reunió de la mesa.Aquesta topada entre la presidenta de la cambra i ERC va passar en la mateixa reunió de la mesa on es va veure el document dels serveis jurídics per laque proposa eliminar l'article que podria suspendre Borràs i que rebutja la majoria de la cambra El Congrés de Poders Locals i Regionals, amb seu a(França), és una institució que avalua la situació de la democràcia local i regional en els 47 estats membres del Consell d'Europa. La principal funció és "enfortir i seguir els avenços en la".El càrrec de suplent en aquesta institució. Tal com han explicat a l'ACN fonts d'aquest organisme, al suplent només se li paguen les despeses justificades en cas d'assistir presencialment a les reunions, com per exemple el bitllet d'avió i un abonament per a la pernoctació.

