L'assistent que va entregar la pistola a Alec Baldwin ja va ser acomiadat d'una altra pel·lícula

, l'actor que va matar d'un tret accidental una dona en un set de rodatge. Les investigacions apunten a un dels assistents del director de la pel·lícula que rodava Baldwin com a responsable de l'arma que va ferir mortalmenti va enviar a l'hospital a Joel Souza, director del film. Segons explica el mitjà especialitzataquest assistent ja va ser acomiadat el 2019 d'un altre rodatge per haver estat el culpable d'un incident amb una arma de foc que es va disparar sola.L'home va participar anteriorment en el rodatge de, on també era assistent de direcció. Durant la filmació d'aquesta pel·lícula,quan una pistola es va disparar de manera accidental. Això va provocar el seu acomiadament immediat, tal com ha confirmat un dels productors del film a Deadline.L'incident va provocar el seu acomiadament immediat, tal com ha confirmat un dels productors del film.després que la pistola es disparés. La producció no va reprendre les gravacions fins que va marxar del set. En aquell moment, es va fer un informe de l'incident i es va arxivar", explica el mateix productor. Lesque han fet públiques la policia de Santa Fe coincideixen en el fet que va ser ell qui va entregar l'arma a Baldwin assegurant, un argot del gremi que significa que la pistola "no està carregada".Les circumstàncies de l'accidentamb el pas dels dies i gràcies a les declaracions de diversos dels implicats. L'actor estava assajant una escena en què apuntava amb una pistola d'atrezzo a la lent de la càmera quan va passar la tragèdia. Això se'n deriva de la declaració del director de la pel·lícula, Joel Souza.En la mateixa declaració, Souza explica que es trobava de peu darrere de la dona que va perdre la vida, Halyn Hutchins, quan l'arma es va disparar i va sentir "com una fuetada i després un fort esclat". Llavors, el director -que també va ser ferit i posteriorment donat d'alta- va veure comTot això, mentre al mateix director li sagnava l'espatlla.De les explicacions del director també se n'ha conegut que l'incident va ocórrer després d'una pausa per esmorzar, i un detall clau:després d'aquesta pausa matinal. Per altra banda, un operador de càmera ha afirmat que el moment de l'incident no va ser enregistrat perquè tot l'equip encara s'estava preparant per a l'escena.​​

