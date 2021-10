L'agenda del mentrestant s'imposa al xoc quatre anys després de la DUI

tenim massa mentirosos dient que són indepes.

Per Joanka el 27 d'octubre de 2021 a les 20:58

Les pròximes eleccions a Catalunya les guanyara el psoe ja que jo com molts estem farts de polítics que s'autodenominen independentistes i que han passat de tenir presa per la independència a deixar-la estar uns quants anys si manen ells Així que m'importa res que guany el psoe o els "d'aqui" que llepen el cul al psoe per tal de la butaca. Perque al final és el mateix i uns ens han mentit. Al psoe ni trompa el votaré però als altres per mentirosos tampoc