​Vídeo | La divertida escena del ministre Escrivà que ja s'ha fet viral

Ministro Escrivá, el "punto de partida" no es verter el agua ahí... pic.twitter.com/cI2XcLQRHU — El HuffPost (@ElHuffPost) October 26, 2021

Divertida escena la que ha protagonitzat el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions,que ja s’ha fet viral. Els fets han passat en un acte de laEn un moment del discurs, el ministre ha volgutHa agafat l’ampolla i ha servit aigua directament a dins del forat que hi ha al faristol, pensat per posar-hi l’ampolla o el got, mentre continuava parlant.Quan se n’ha adonat, ha reaccionat amb. “Ah, això no és... Em semblava molt complex”, ha deixat anar. Després s’ha servit més aigua al got, ara sí. I ha continuat dient entre somriure: “Ara tinc un problema”.

