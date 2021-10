Llinars apartarà els agents que acabin sent investigats en la trama per narcotràfic

Mal a tothom

"Els rumors sobre un cos policial els trobarem per tot arreu, peròque em donés per sospitar", assegura l'inspector de Llinars del Vallès en relació als agents detinguts. Sobre la presència d'un caporal detingut en un tiroteig al 2019 on va morir un presumpte confident del cos, Ferreras també reconeix que "dona per parlar", però descarta que els fets que ara s'investiguen estiguin relacionats.En aquest sentit, també l'alcalde ha volgutque existia al municipi sobre les pràctiques de determinats agents del cos. La Policia Local, recorda, fa actuacions en les que "no fa amics" i creu que en pobles petits com aquest pot haver persones que en puguin malparlar com a venjança per una multa o alguna detenció. "Hem de treballar sobre fets provats", afirma el republicàAra, després de l'episodi d'aquest dimarts, amb la detenció de quatre agents acusats d'un, un dels principals objectius del govern municipal i la direcció de la Policia Local és. "No és agradable, genera un profund desànim i un gran neguit", admet Ferreras. També es treballa per substituir els agents detinguts el més ràpid possible en el moment que hi hagi una decisió judicial.L'inspector assegura que el cos sabrà "aixecar-se i remuntar" al mateix temps que es depuren responsabilitats si es confirma la implicació dels agents detinguts amb el narcotràfic. L'alcalde, Martí Pujol, reconeix que "" i recorda que la resta d'agents "han de tornar a sortir al carrer quan hi ha companys que no han complert". Pujol afirma que l'actuació dels agents detinguts "fa mal a tothom".Després d'unaextraordinària, en la que ha participat també el cap de la Policia Local i la secretària municipal, alcalde i inspector han detallat que durant l'escorcoll d'aquest dimarts en dependències policials els investigadors no han requerit cap documentació i el registre s'ha limitat a les pertinences personals dels detinguts.