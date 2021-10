Faus buscarà un nom de consens per succeir-lo al capdavant del Cercle d'Economia

"Preservar la centralitat"

Cañadas, a tota màquina

Falten sis mesos per a les eleccions a la presidència deli la casa està que bull.conclou el seu mandat el proper maig i a la junta que lidera han sorgit diversos aspirants a la successió, tal com va explicarPerò segons expliquen fonts de l'entitat, l'actual president vol consensuar un únic nom per presentar-se a les eleccions enfront la candidata aliena a la junta que ha manifestat la seva intenció d'assumir el repte, la financeraFaus havia donat la benvinguda a una, enfront el que havia estat tradicional a la casa: un procés discret de recerca d'un candidat que reunís el màxim de consens i sense anar a una elecció competitiva. Cañadas li va agafar la paraula i va fer un pas endavant mostrant el seu interès per presidir l'entitat. Aquest era un moviment imprevist i ha estat seguit per gestos de quatre membres de l'actual junta per esdevenir els candidats del president sortint., exconseller delegat del; la catedràticala financera; i l'advocathan manifestat d'una o altra manera la seva disposició a concórrer.Segons ha pogut saberl'aparició de la candidatura de Cañadas, aliena a l'actual junta, ha agafat amb el peu canviat la directiva del Cercle. Però Faus ja s'ha posat a la feina per, d'alguna manera, tornar al sistema tradicional. Segons fonts del Cercle, abans de finals d'any espera que sorgeixi un nom amb prou pes per tenir el suport de la junta i de les forces vives de la casa, que al Cercle vol dir, en primer lloc, elsque sempre juguen un paper moral important.En el si de la junta domina ara la idea que finalment sorgirà unque aplegarà les forces que aplega la junta. Jaume Guardiola és vist com un candidat amb perfil marcadamenti amb suports potencials que pot reunir darrere seu sectors sobiranistes i d'altres que no ho són. Teresa Garcia-Milà, catedràtica d'Economia i Empresa de la UPF, ha entrat recentment a la junta, on ja hi havia estat. Té l'avantatge que representa en aquests momentsen cas que hagi de competir amb una altra dona.. La frase, pronunciada per un soci de la casa, indica el verí que pot circular en el Cercle en la propera campanya electoral. Els defensors de la junta actual asseguren que Faus representa bastant bé els equilibris interns de l'entitat:és vist com essencial per molts socis, que recorden que Faus s'ha mostrat crític amb el procés, però sense cedir a posicions espanyolistes. Segons les mateixes fonts, Cañadas suposaria un "gir menys catalanista".S'especula també sobre el paper que podria jugar en la seva campanya, que ja va ser un puntal de la candidatura de-marit de Cañadas- a la Cambra de Comerç. Sorribas és la dona de Jaime Malet, president de la Cambra de Comerç dels EUA a Espanya i un dels empresaris més bel·ligerants contra el procés.Com a mostres de la "centralitat" del Cercle d'Economia es recorda el posicionament en favor dels indults als dirigents polítics, que va provocar un enfrontament amb el PP de Pablo Casado, així com el recent document d'opinió de l'entitat, molt crític amb les polítiques del Govern i de l'Ajuntament de Barcelona. El que està clar és que Cañadas està decidida a presentar batalla. Empàtica i cordial, amb forta personalitat, presidenta de la societat d'inversió, ha estat membre de la junta del Cercle amb tres presidents -- i coneix bé la casa. Fonts coneixedores dels seus moviments expliquen que Cañadas està elaborant el seu programa i que, de manera informal, està prenent el pols de l'entitat, amb

