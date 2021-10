Cansament, son i manca d'energia: així t'afectarà el canvi d'hora

Comença el compte enrere cap al canvi d'hora . La nit del dissabte al diumenge, del 30 al 31 d'octubre, a les tres de la matinada seran les dues, de manera que la darrera nit del mes tindrà una hora més. El nou horari, que es mantindrà fins al mes de març, pot tenirAquest canvi afecta una part de la població, que té menys energia i presenta. La raó és la manca de llum, en fer-se de nit abans. Un altre dels efectes és el cansament, produït per la disminució de la presència de vitamina D, que es troba a la llum solar i dona energia.També són habituals els: ja que els problemes de son tenen sovint com a conseqüència que els afectats estiguin més inquiets i amb més dificultats per focalitzar-se en una activitat.En la majoria dels casos el cos es regula sol al nou horari al cap d'uns dies, de la mateixa manera que ho fa quan un viatger pateix, de manera que no cal amoïnar-se si es pateix algun d'aquests símptomes. Si persisteix amb el temps, sí que convé visitar el metge.​​

