La seguretat es manté com a principal preocupació dels barcelonins

Els barcelonins continuen veient lacom aalhora que millora, en termes generals, la valoració de Barcelona i el govern municipal. Després d'unes notes especialment negatives en plena irrupció de la pandèmia, el consistori s'ha refet mínimament de la percepció ciutadana, exposa l'Enquesta de Serveis Municipals 2021.El 14,5% dels ciutadans veuen la seguretat com el problema més greu, quan l'any passat ho feia el 17,7%, seguida de l' accés a l'habitatge (7,4%) i l'atur o condicions de treball (7,3). Així i tot, el consistori reivindica que la preocupació per la situació laboral no s'ha disparat als nivells del 2008. També creix el nombre de ciutadans que creu que la circulació ha empitjorat (47%).Sobre la vida a Barcelona, es milloren els registres dues dècimes i la satisfacció arriba a una nota deen general. Alhora, després de dos anys a la baixa, creix lleugerament el nombre de ciutadans quei arriba al 76,9% amb una nota mitjana de 5,9. La tendència positiva pel que fa al govern també s'estén als executius català (67,7%) i espanyol (57,5%), que sumen més aprovació que l'any anterior.D'altra banda, si l'any passat gairebé sis de cada deu barcelonins creien que lahavia, aquesta percepció encara la tenen eldels enquestats. Per contra, el 28,6% dels barcelonins consideren que la ciutat ha anat a millor.Malgrat la millora de les percepcions ciutadanes, encara eldels barcelonins es declara interessat a marxar de la ciutat "si ho poguessin fer". El tinent d'alcaldia i regidor de Presidència, Pressupostos i Pla de Barris, Jordi Martí, ho vincula al confinament del 2020 en unai a les mesures sanitàries que encara cuegen, com les mascaretes en les escoles.La seguretat es manté com al principal problema assenyalat pels ciutadans. Així ho consideren el 14,5% dels barcelonins. La xifra suposa una davallada important, però es manté lluny dels 6% que tenia aquesta preocupació l'any 2018. Per a Martí, igualment, és especialment rellevant com la millora en la percepció de seguretat s'ha comprovat territorialment. Així, si bé reconeix un "problema" per resoldre als barris amb més població a la zona cèntrica, com Ciutat Vella i l'Eixample, també veu positiva l'evolució a la zona de l'entorn del Besòs.Pel que fa a la situació de, en plena ressaca de la crisi de la pandèmia, la xifra dels veïns que ho veuen com el primer problema de Barcelona ha passat de 7,1% aldels enquestats. Això suposa un canvi destacat respecte al que va succeir amb la crisi anterior, que va començar amb una pujada pronunciada de la preocupació l'any 2009 i va arribar a un pic de fins al 20% l'any 2013. "Veiem com aquest pic no es replica arran de la pandèmia i això és interessant a constatar", ha valorat Marta Isach, cap del Departament d’Estudis d'Opinió de l’Oficina Municipal de Dades de Barcelona.Pel que fa al, el 28,2% creu que s'ha millorat la circulació l'últim any, un punt menys que l'enquesta anterior, i elcreu que, quatre punts més que el 2020. Així i tot, la nota mitjana surt aprovada, amb un 5,4 sobre 10. L'Ajuntament relativitza les dades i assenyala que les principals crítiques per la circulació arriben des de Sarrià-Sant Gervasi i les Corts.Eldels barcelonins prefereixen el(0,1% més) i el 25,2% usen més habitualment el bus (un 0,9% d'augment). Alhora, fa dos anys els veïns que utilitzavenper sobre de la resta de mitjans eren el 21,6% i ara la xifra ha crescut dos punts percentuals. Martí ha apuntat que "hi ha gent que ha deixat el metro o l'autobús per agafar el transport privat" a causa de la pandèmia, però ha confiat que les xifres d'ús del transport públic es recuperaran.

