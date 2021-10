Tenir més de 70 pulsacions augmenta el risc de morir

Tenir més dees relaciona amb un major risc de desenvolupar una malaltia cardiovascular i mort, segons els resultats d'un estudi liderat per investigadors del Grup de recerca en Epidemiologia i Genètica Cardiovascular de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Biomèdiques (IMIM-Hospital del Mar).El treball ha analitzat dades de 10.466 participants en l'estudi REGIGOR (Registre Gironí del Cor), fet que ha permès identificar l'increment de les pulsacions com una manera per a obtenir informació sobre el risc de desenvolupar aquestes patologies. Se'ls van mesurar les pulsacions després de cinc minuts de repòs i se'ls va fer un seguiment regular durant més de 10 anys per avaluar el seu estat de salut. Del total, 1.398 van morir durant el període de l'estudi i 962 van presentar unEl seguiment ha permès concloure que existeix una relació entre un major nombre de pulsacions i un increment deldesenvolupar malalties cardiovasculars i de. En concret, el treball situa en 70 pulsacions per minut el llindar a partir del qual creix aquesta possibilitat. Per sobre d'aquesta xifra augmenta un 30% per cada increment de 10 pulsacions per minut.L'investigador principal de l'estudi i de l'IMIM, el doctor Roberto Elosua, ha explicat que la relació entre major nombre de pulsacions i major risc de mortalitat ja s'havia observat en altres poblacions però aquest estudi és el primer realitzat a Catalunya. A més, s'ha concretat que la relació apareix a freqüències cardíaques per sobre dels 70 batecs per minuts.El treball dels investigadors ha permès situar de forma concreta aquesta xifra i relacionar-la amb l’increment del risc de morir a 10 anys. És a dir, de mitjana, les persones que tenen 80 batecs per minut en repòs tenen un 30% més de risc de morir en els pròxims 10 anys comparat amb les persones que tenen 70 batecs per minut, segons el cap del Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital del Mar i signant de l’estudi, Albert Clará.Els resultats indiquen que un indicador senzill com les pulsacions pot proporcionar informació útil sobre el risc de presentar malalties cardiovasculars o mort en els pròxims 10 anys. En aquest sentit, Elosua recomana evitar el consum de substàncies estimulants i fer esport o meditació per reduir el nombre de pulsacions. El control del nombre de pulsacions respon a les necessitats de l'organisme a cada moment i està regulat per una part del sistema nerviós que s’anomena autònom, amb dos tipus d’activitat principals, el simpàtic, que activa i incrementa les pulsacions, i, el vago, que les redueix.En l’estudi han participat també investigadors del CIBER de Malalties Cardiovasculars (CIBERCV), la Universitat de Vic-Central de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’IDIAP Jordi Gol, l’IDIBGI i l’Hospital Germans Trias i Pujol.​​

