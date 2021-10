T'has de posar dosi de reforç? Quan et tocarà? Preguntes amb resposta sobre la nova fase de vacunació

Altres notícies que et poden interessar

Més del 74% de la població ha rebut lacontra la Covid-19 a Catalunya. Si es té en compte la població diana -els majors de 12 anys-, el total d'immunitzats frega el 85%. Amb el ritme estancat, les autoritats sanitàries han apostat per posar en marxa l'administració dei a Catalunya ja se n'han posat més de 100.000.Els primers en rebre la dosi de recordatori van ser, el setembre passat, els ancians que viuen en residències i les persones que pateixen immunodepressió. Aquesta setmana, les punxades han augmentat després que tota la població major de 70 anys hagi començat a rebre la dosi addicional.La població d'entre 65 i 70 anys. Encara sense data per començar, en el seu cas la vacunació arrencarà quan la dels majors de 70, però la Comissió de Salut Pública ja ha aprovat la mesura per a tot l'Estat. El grup que sí que ja té data és el de tots els vacunats amb Janssen: el 15 de novembre.Per ara, no. Simplement es tracta d'una opció de la que disposa la població per poder augmentar la protecció davant la Covid-19. Així, es considera pauta completa l'administració de dues dosis i, en el cas de Janssen, només amb una.En principi, totes les terceres dosis seran amb vacunes de Pfizer i Moderna. Els estudis científics demostren que són les més efectives -també combinades amb les altres- i n'hi ha suficients per a tothom, actualment.​​

