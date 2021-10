Cada 13 dies mor una persona fent-se una «selfie»

La recerca de lamés espectacular pot causar la. En concret, s'han documentat 379 casos d'autofotos amb desenllaç tràgic des del 2008. Això significa que una persona ha mort cada 13 dies buscant un "m'agrada" amb una selfie impactant.Només aquest any ja han perdut la vida 31 persones arreu del món, segons un estudi de la fundació IO, especialitzada en malalties infeccioses i de la medicina del viatger. L'entitat avisa que "els professionals de la medicina de viatges haurien de començar a aconsellar, de manera rutinària, a les persones que viatgen, sobre les selfies responsables".La majoria de lesse les van fer joves, amb 24 anys de mitjana, i en la meitat dels casos la causa de la mort va ser caure des d'una alçada elevada, com la influencer de Hong Kong Sofia Cheung, que es va precipitar d'un penya-segat.La segona causa principal de mort són els accidents relacionats amb mitjans de transport, com ara les que es produeixeno sobre les vies del tren. Completen el tràgic rànquing els ofegats, els electrocutats, els que han mort amb una arma de foc i els que han finit per apropar-se a un animal salvatge.El país amb més morts per selfie és l'Índia, seguit dels Estats Units. En aquest país hi ha un dels principals escenaris de les autofotos mortals, les cascades del Niàgara. Un altre punt crític de la perillosa moda és el Taj Mahal, a l'Índia.​​

