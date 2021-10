La Fiscalia demana sis anys de presó per a un sensesostre per intentar cremar un contenidor

Laha elevat a definitiva la petició de pena de sis anys de presó per a, un sensesostre que va ser detingut apels aldarulls de la sentència del procés, pels delictes de desordres públics i danys agreujats amb incendi. Concretament, el fiscal vol que compleixi quatre anys de presó a Espanya i després de l'expulsi de l'Estat. La defensa de l'home, un nord-americà que vivia al carrer, considera que la pena sol·licitada pel ministeri fiscal és "desproporcionada" i que tot el procediment és una "farsa".Així ho ha denunciat l'advocat, del col·lectiu. Pittman va passar cinc mesos a la presó arran d'aquells fets. La defensa assegura que l'home estava buscant dins el contenidor alguna cosa per reutilitzar i que, quan tenia les cames penjant, un guàrdia urbà el va detenir en considerar que el volia cremar. L'advocat recalca que el contenidor no es va cremar ni va patir cap desperfecte.Alerta Solidària sosté que el contenidor que suposadament volia cremar no va patir cap dany i aporta en el judici fotografies que així ho acrediten. Les imatges mostren unes bosses d'escombraries emblanquinades per la pols de l'extintor que van utilitzar els bombers per la petició dels agents de la, però que no estan cremades, indica la defensa.L'advocat del col·lectiu Alerta Solidària afirma també que no s'estaven produint desordres públics en el moment i lloc de la, el matí de la jornada de vaga general del 18 d'octubre del 2019, en el marc de les protestes post-sentència de l'1-O, prop de plaça Universitat. Aranda ha assenyalat que l'home va estar cinc mesos a la presó perquè no va poder acreditar arrelament a l'estat espanyol.També ha parlat d'"" en la instrucció del cas. Segons ha explicat, la defensa va presentar un recurs contra la interlocutòria amb què el jutjat va tancar la instrucció i l'Audiència de Barcelona va determinar que no s'havia practicat cap prova per demostrar que el processat havia intentat cremar el contenidor i per això s'havia endarrerit el judici, inicialment previst pel febrer del 2020, quan l'home encara es trobava a la presó.A la ronyonera del detingut van trobar encenedors i un suposat líquid inflamable que, més tard, ha dit Aranda, l'va concloure que era blanquejador dental. "Ens trobem amb un cas desproporcionat que persegueix una suposada dissidència política", ha afirmat l'advocat. "Demanar 6 anys de presó per un contenidor que ni va arribar a cremar ens sembla totalment desproporcionat", ha afegit.

