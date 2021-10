L'Hermitage porta l'Ajuntament de Barcelona a la justícia

Els impulsors de l'han presentat un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament com a resposta, asseguren, al procés judicial iniciat pel consistori contra el Port. En el text, l'Hermitage recull que l'Ajuntament vol fer valdre una "presumpta potestat de veto" que equival, al seu entendre, a atorgar a l'alcaldessa i a la regidora d'urbanisme la. "La situació comporta una inseguretat jurídica que no només afecta el projecte de l'Hermitage, sinó a qualsevol altre desenvolupament urbanístic a Barcelona", adverteixen en un comunicat.Actualment existeix una concessió atorgada el passat 26 de maig i, des dels impulsors, es defensa que l'Hermitage Barcelona va ser"Té tot el dret a poder desenvolupar el projecte en aquest emplaçament que legalment i legítimament li ha estat atorgat i per al qual ha estat concebut. També ho entén així el Port, legítim gestor de l'espai", recullen en un comunicat difós als mitjans aquest dimarts. Una vegada finalitzada la concessió, avancen,Al llarg d'aquests deu anys, els impulsors del museu diuen que han mantingutamb les autoritats portuàries i l'Ajuntament i que han modificat i adaptat el projecte als "requeriments que se li han exigit" per afavorir la plena integració a la ciutat. Segons, president del consell de Museu Hermitage Barcelona, és "desconcertant" que, després d'haver seguit "escrupolosament amb tot el procediment i la legalitat", tant l'Autoritat Portuària com els responsables es trobin en la situació actual.Malgrat les dificultats, Hermitage manifesta la seva. Guy Vesey, director de l’Hermitage Foundation UK, sosté que Hermitage Barcelona continua "volent ser a la ciutat" i espera poder desenvolupar-hi el seu projecte artístic quan sigui acollit per "l'actual o futura administració local". Vesey recorda que volen ser a Barcelona amb la "il·lusió" de compartir amb la ciutat l'extensa col·lecció d’Hermitage i fomentar el diàleg entre cultures de dues ciutats com ", totes dues amb una gran riquesa i sensibilitat cultural”.

