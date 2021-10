Avís de la CUP pels pressupostos: «No anem bé i s'acaba el temps»

"L'article 25 s'ha de quedar tal com està"

Decret de renovables

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha avisat al Govern que "les coses no van bé" en relació als pressupostos, com va avançar NacióDigital. "No tenim cap proposta concreta dels pressupostos més enllà d'algunes partides concretes sense desglossar", ha dit. Des de la CUP, ha assegurat, s'han fet propostes al Govern però l'executiu "ni concreta ni respon". "El temps s'acaba, no sabem a aquestes alçades les prioritats del Govern que han de quedar reflectides als pressupostos", ha avisat la diputada, que ha deixat clar que els macroprojectes "del totxo i el turisme massiu" no són el mandat del 14-F ni l'acord d'investidura amb entre ERC i CUP. "No anem bé, demanem al Govern que canviï de polítiques i prioritats", ha remarcat.Les propostes de la CUP són clares: avançar en la sanitat pública, l'habitatge públic, l'energètica pública i el canvi de model econòmic basat en el "treball digne i en la transició ecosocial". "Hem fet moltes propostes i encara no sabem cap a on van els pressupostos. Només hem vist algunes partides, però no n'hem vist la globalitat", ha dit, i ha assegurat que "no és cert" que els comptes previstos siguin "expansius". "El que faran serà garantir la despesa tendencial, però no són expansius", ha insistit.La CUP manté que les modificacions impositives són una de les millors eines per redistribuir la riquesa. "Aboradr l'IRPF, l'impost de patrimoni o l'impost de successions és la millor eina per redistribuir la riquesa, i el conseller Giró ha dit 'no'", ha explicat la diputada, que ha assegurat que un 95% de la població ingressa menys de 60.000 euros i que l'IRPF no és prou proporcional. "No es garanteix que qui més té més pagui. L'esforç fiscal el fa la gent treballadora d'aquest país", ha insistit.La CUP demana que qui cobri més de 60.000 euros -un 5% de la població- pagui més. "Això no és gravar més a la majoria de la població", ha assegurat Reguant, i ha insistit en què cal "estar disposat a tocar els privilegis d'uns pocs".Reguant ha dit que l'informe dels lletrats sobre la reforma del reglament per blindar Laura Borràs "va més enllà de qüestions tècniques" i que hauria de ser la comissió del reglament hauria d'obrir la ponència conjunta per elaborar el text que ha de servir per reformar el reglament del Parlament. "És allà on els grups s'han de posicionar i s'ha d'abordar allò que no sigui merament tècnic", ha dit Reguant. Per això, la diputada ha insistit que els lletrats han anat "molt més enllà del que correspon". L'article 25.4 que es vol reformar va ser proposta de la CUP l'any 2017 i és "una eina per lluitar contra la corrupció". "Defensem que tot l'article 25 han de quedar al reglament tal com està redactat a dia d'avui", ha remarcat Reguant.El diputat Dani Cornellà ha estat crític amb la modificació decret de renovables aprovat pel Govern. "El territori s'ha posat en peu de guerra. El decret s'ha fet d'esquenes a les entitats ecologistes, als ajuntaments i als municipis. Alcaldes de tots els partits s'han posicionat contra el decret", ha dit. Cornellà ha avisat que el decret ha facilitat l'entrada de les grans empreses al sector de les renovables. "S'han plantejat macroprojectes per trinxar els municipis", ha denunciat el diputat. La CUP es va reunir ahir amb el Departament d'Acció Climàtica per tal que el decret "representi el territori" i inclogui les seves demandes."Defensem que el decret protegeixi molt més el territori, defensi l'autonomia local, es faci una planificació global per desenvolupar les renovables al territori i facilitar que els projectes petits tirin endavant", ha detallat Cornellà. El Govern ha aprovat avui el decret i, a l'espera de veure la lletra petita del text, la CUP espera que l'executiu "es posi al costat del territori" i aposti per fer un "model energètic democràtic i descentralitzat".

