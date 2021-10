Els fets

Agents dels, han detingut aquest dilluns a l'entorn del carrer Santa Llúcia de Manresa el presumpte autor de l' agressió mortal que va patir un veí de Navarcles a principis de mes quan van entrar a casa seva a robar-li dues plantes de marihuana . En el mateix operatiu, els agents han detingut un altre home a la, a la capital del Bages. Tots dos tenen 19 anys.Tant un com l'altre també estan presumptament relacionats amb l'agressió amb arma blanca que va patir un home dimarts de la setmana passada a la confluència entre els carrers dels Caputxins i Sant Benet, a Manresa, a prop de l'entrada de l'escola Oms i de Prat. Com va explicar NacióManresa en exclusiva , aquesta agressió va ser una revenja per una ganivetada anterior que suposadament havia causat la víctima.L'actuació policial ha continuat aquest dimarts al matí amb la custòdia dels habitatges on viuen els detinguts, pendents d'una ordre judicial que els permetés fer l'entrada i registre als seus domicilis. Però l'ordre del jutjat no ha arribat perquè el magistrat ha rebutjat la petició policial i al migdia es negava a autoritzar l'escorcoll dels habitatges, segons ha pogut saberDesprés de les detencions, patrulles dels Mossos d'Esquadra han estat, al carrer Santa Llúcia i la Muralla Sant Francesc, on viuen els detinguts, i un tercer punt que no ha transcendit, per evitar l'a l'espera que aquest dimarts el jutjat autoritzés l'entrada d'acompanyats pelsdels Mossos d'Esquadra. Finalment, aquesta autorització no ha arribat i els Mossos han desmuntat la custòdia.El 3 d'octubre, a 2/4 de 2 de la matinada, uns lladresamb la intenció de robar dues plantes de marihuana. Els inquilins de la casa els van sentir i dos d'ells van sortir per evitar la intrusió. Els assaltants els van agredir i un va morir uns dies després a causa de les ferides.Posteriorment, el 19 d'octubre es va produir una baralla a Manresa, en la qual dues persones en van agredir una altra amb una arma blanca, coneguda seva. la víctima d'aquesta segona agressió continua ingressada a l'de Manresa amb ferides de caràcter greu, però

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor