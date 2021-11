El règim de visites enormement dispar als hospitals postpandèmia enutja els usuaris

Els límits de l'ètica

Un any i mig i cinc onades després, lasegueix. Tot i que les restriccions per controlar la pandèmia han caigut gairebé del tot, l'ús de la mascareta en interiors ens recorda constantment que el virus segueix ben viu i cal tenir precaució si no es volen fer passes enrere. Sobretot ara queEls estadis de futbol es poden omplir al 100% -gairebé 100.000 espectadors es poden concentrar al Camp Nou-, el ball ha tornat a les discoteques -amb mascareta i passaport Covid-, i els restaurants ja no tenen limitacions, ni d'horari ni de capacitat.somriem pel carrer i gaudim de laque fa mesos que no teníem. Ara bé:L'activitat prepandèmia s'ha recuperat progressivament i les operacions posposades s'estan executant. A més, les UCI ja no preocupen perquè hi ha menys de 100 pacients ingressats per Covid-19 (90 aquest divendres). Sí que preocupa, però, l'i els. Les famílies es queixen: no poden entrar als centres hospitalaris a veure els seus familiars ingressats perquè no està permès o bé s'han d'adaptar a moltes restriccions, sobretot horàries.Des de dues hores al dia i sempre la mateixa persona, fins a dues persones alhora i tantes hores com es vulgui al dia, passant per franges horàries impossibles per a només una persona. Volerés, actualment, una gimcana.marcats des del Departament dei cada centre fa i desfà com vol. "Els hospitals tenen autonomia pròpia per establir-ho". Així justifiquen des del Departament de Salut aque no s'hagi estipulat una normativa conjunta per a tots els centres hospitalaris del territori.Autonomia i ètica, però, no van sempre lligades de la mà. Tot i que elincideix en laque els centres propiciïn que elsalguns hospitals, com és el cas de l'Hospital del Mar, només permeten visites a pacients ingressats uni només(dilluns, dimecres i dissabte els llits parells; dimarts, dijous i diumenge els llits imparells). No sempre són tan estrictes, ja que la majoria dels centres de titularitat pública permetenEls centresconsultats per aquest diari -QuirónSalud Teknon i l'Hospital de Barcelona- permeten, en tots dos casos,i de fins a dues persones en el cas de la Teknon.Sigui com sigui,. "És injust que cada hospital faci unes normes, perquè la Covid està a tots els hospitals per igual i les operacions es fan a tots els hospitals iguals", denuncia la familiar d'un pacient que han d'operar els pròxims dies. Els familiarssi, en principi, l'activitat és la mateixa que a la resta de centres. Consideren que és un "escàndol" que es pugui anar a una discoteca amb un 80% de gent i no es pugui visitar un pacient acabat d’operar. Salut es desentén de les queixes recollides per aquest diari i asseguren, de manera literal, que "en una cerca ràpida no han trobat cap queixa d'usuaris que hagin fet una comparativa d'horaris i considerin els seus drets 'trepitjats'". Una dada, però, queha pogut constatar a través de diversos testimonis.En aquest sentit, els usuaris aposten per"Hi ha una cosa que es diuen '' i hauria d'haver-hi una altra que es digués '", alerten, enfadats amb la situació que han de viure tant ells com els ingressats. Potser l'ús del certificat Covid pot ser una solució al problema, tal com proposen els usuaris consultats, tot i que la pregunta més evident és. Caldrà veure si Salut aposta finalment per crear un protocol estàndard per a tots els centres, tal com ha passat durant aquests mesos amb les residències per la gent gran, o cada hospital continuarà decidint les seves normes com fins ara.​​

