Espanya demana sortir del sistema europeu de preus de la llum

ha traslladat a lai a la resta de socis de la(UE) un nou document de propostes per fer front a l'escalada dels preus energètics en què proposa que en moments "excepcionals" es permeti abandonar el sistema actual de fixació de preus de l'altra, basat en el cost de les energies renovables. El govern espanyol ha preparat aquestes noves idees de cara a la reunió de ministres d'Energia que se celebra aquest dimarts a Luxemburg i on assisteix, en absència de la vicepresidenta de, la secretària d'Estat d'Energia,"En aquests moments extraordinaris, en lloc d'un senyal pur de preu marginal, contaminat pels repunts del preu del gas, el preu de l'electricitat s'obtindria com un preu mitjà amb referència també al cost intramarginal de les tecnologies netes, en particular les", assenyala el text plantejat. D'aquesta manera, el preu de l'electricitat estaria directament vinculat amb els mix de producció nacionals, al mateix temps que esi se'ls permetria "participar en els beneficis d'un mix de generació més barat".Un altre dels nous suggeriments que la delegació espanyola ha traslladat a la Comissió Europea i a la resta de socis de la UE és establir un límit en el preu de les licitacions d'electricitat produïda amb, encara que això requeriria una posterior "compensació" de cara al futur. Espanya també insisteix en dues idees més que ja havia traslladat a Brussel·les aquestes setmanes de debat: la creació d'una plataforma per a la compra conjunta de gas per establir una reserva estratègica d'aquest recurs i examinar l'especulació en el sistema de"La resposta que busca Espanya és una resposta global, unadavant un problema extraordinari que està afectant tota l'economia", ha argumentat la secretària d'Estat d'Energia en declaracions als mitjans en arribar a la reunió a. Aagesen ha defensat que es tracta de propostes "contundents" per a les quals Espanya està buscant el suport dels socis, especialment dels del sud que ja s'han mostrat favorables a idees ja plantejades. "Ho estan analitzant, han demanat espai de temps i esperem que tinguem suports els propers dies", ha dit.La proposta d'Espanya, no obstant, compta amb el, que aquest dilluns van publicar una declaració conjunta en què s'oposen a qualsevol reforma de pes del sistema energètic europeu. Per contra, Espanya pensa que el document amb mesures a curt termini que va presentar la Comissió Europea "no és suficient" i cal "continuar treballant en mesures molt més ambicioses i adequades al context actual".

