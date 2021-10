El secret sonor més ben guardat del monestir de Sant Cugat

La parròquia de Sant Pere d'Octavià posa en marxa una campanya de micromecenatge per restaurar l'orgue del Monestir de #SantCugat



Elestà replet de secrets; i un d'ells és. L'actualdel monestir es va construir l'any 1912 per encàrrec de la parròquia de Sant Pere d'Octavià al mestre orguener. No obstant això, a causa de la insuficiència de fons econòmics, l'orgue es va acabar d'. Musicalment parlant.Tot i el seu bon rendiment, a dia d'avui l'orgue; i els que es veuen des de l'interior del temple, només compleixen unamalgrat que podrien arribar a funcionar si es connectessin amb la manxa de vent que bufa a la resta de tubs ubicats a l'interior de la capsa d'estil renaixentista.Després de, el massiu instrument encastat a la paret necessita una. I és que l'estat decada vegada és més server i la parròquia tem que en pocs anysPer aquest motiu, mossènha engegat unaper impulsar la sevaDegut a la complexitat de l'operació, que inclourà el seu, el cost previst de la inversió puja fins als. Tot i això, reivindiquen la importància de tirar endavant la rehabilitació per deixar com aun orgue millor per a les futures generacions. La ciutadania podràde l'orgue a través d'aquest enllaç i, a canvi, s'entregarà un diploma personalitzat litografiat per l'il·lustrador Adolf, de Sant Cugat.Tal com ha explicat Marlés, l'orgue renovat permetrà ampliar la "" de l'instrument i obrir les portes del monestir per

