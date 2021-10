Alerta de la policia: utilitzen aquestes targetes de «El juego del calamar» per robar-te

Muchos nos habéis preguntado por tarjetas similares con #códigoQR



Si escaneamos un código y no sabemos si es de confianza puede llevarnos a sitios infecciosos y poner en peligro nuestros #dispositivos 📱



👀 Desconfía si aparecen en solitario y colgados en sitios públicos pic.twitter.com/0eAYPAbaje — Policía Nacional (@policia) October 15, 2021

El món de lesno s'atura. Els delinqüents exploten totes les eines tecnològiques que tenen a l'abast per atacar les víctimes, i enhi han vist una bona oportunitat per enganyar més gent, aprofitant la tirada de la sèrie més vista de la història deUna de les icones de la ficció coreana és laque reben els ciutadans seleccionats, amb un triangle, una rodona i un quadrat dibuixats. A l'altra cara hi ha un número de telèfon, al qual han de trucar per trobar-se en un punt determinat i accedir a les proves que els han de conduir ai solucionar els seus problemes econòmics.El cas és que, tal com ha alertat la policia espanyola a les xarxes socials, han aparegut targetes com les de El juego del calamar. A l'altra cara, però, no hi ha un número de telèfon, sinó que hi ha. Això encara la fa més enigmàtica i empeny les víctimes a passar-lo al mòbil per veure què amaga.Aquí hi ha la trampa, ja que el codi condueix a unaque posa en risc el dispositiu i permet que els estafadors tinguin accés a les dades del mòbil, de la qual cosa en treuen. Així, convé no passar codis QR que no tinguin un origen clar.​​

