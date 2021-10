Carina Mejías, Vidal-Quadras i Toni Cantó fitxen per Le Pen

carrega piles ideològiques i ho fa amb. Un dels think tanks més actius del pensament ultra a l'estat espanyol és, fundat a França per, la neta dei neboda de l'actual líder del Reagrupament Nacional, Marine Le Pen. L'ISSEP va obrir una sucursal a Madrid la passada tardor i s'ha convertit en un centre que aplega diverses sensibilitats de la dreta radical amb voluntat de nodrir nous lideratges. Com ja va informar NacióDigital, l'institut reuneix en el seu equip de professors alguns dels noms més previsibles de la dreta extrema, com l'exministre, l'empresario el periodista. Aquest octubre, en el curs que s'ha iniciat sobre lideratge i govern, l'ISSEP ha anunciat la incorporació de nous professors, entre ellsMejías va ser militant deli diputada per aquest partit abans de fer el salt a, partit pel qual va ser regidora a l'Ajuntament de Barcelona. També ha estat una de les dirigents que han acabat abandonant el partit taronja en els darrers temps. En el seu cas va ser el maig del 2020, després que Ciutadans decidís donar suport a la pròrroga de l'estat d'alarma. Ara assumirà classes a l'ISSEP sobre comunicació. Qui també impartirà lliçons de comunicació serà, un altre exdirigent de Ciutadans, que també va acabar abandonant la formació per la seva oposició frontal a la línia política marcada perUn altre personatge a qui presenten com a nova incorporació, encara que ja havia participat en activitats del centre és l'expresident del PP de Catalunya, que impartirà classes sobre organitzacions internacionals. Vidal-Quadras va abandonar el PP per ser un dels fundadors de, partit del qual també es va desvincular. Darrerament ha participat en actes dels populars, com a la recentdel partit.L'ISSEP també ha fitxat, un altre destacat exmembre deque davant l'ensulsiada del partit va buscar una nova destinació política, integrant-se en l'equip d'. Després de la victòria d'aquesta a la Comunitat de Madrid, Cantó ha estat nomenat director de l', un organisme de nova creació que s'assembla molt als "xiringuitos" que tant criticava com a diputat de Ciutadans.L'Institut de Marion Maréchal Le Pen no amaga les seves proximitats amb els nuclis més radicals de la dreta espanyola i manté una bona sintonia amb la, creada pel partit Vox. Marion Maréchal Le Pen, que dirigeix el laboratori d'idees amb seu a París, sol participar en algunes de les seves activitats. De cara a les eleccions presidencials franceses que tindran lloc l'abril del 2022, no s'ha pronunciat encara sobre si donaria suport a la seva tieta Marine o a l'escriptor Eric Zemmour, figura a l'alça en l'extrema dreta francesa. Però ella sempre ha estat en les posicions més recalcitrants del lepenisme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor