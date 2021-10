La Generalitat carrega contra la llei estatal d'habitatge: «És decebedora i recentralitzadora»

La, que ha rebut la llum verda del consell de ministres aquest dimarts, no convenç el Govern. Segons la portaveu de l'executiu,, es tracta d'un text. "Era una bona oportunitat per implantar mesures valentes i eficades", ha assenyalat Plaja en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern, en la qual també ha criticat elsperquè són "insuficients" en matèria d'inversió i també en les garanties de compliments. Malgrat això, ha evitat posicionar-se sobre què han de fer els grups parlamentaris a Madrid, perquè això, ha indicat, correspon tant acom aQuins són els detalls de la nova normativa del govern espanyol en matèria d'habitatge, que va permetre desbloquejar l'acord pressupostari entre el PSOE i Unides Podem ? Un d'ells és que es preveuen mesures específiques per a les. Aquestes zones tindran una, tot i que després es podria prorrogar. La principal mesura en aquests territoris serà que els grans propietaris -més de deu habitatges en propietat- estaran obligats a rebaixar els preus del lloguer mentre que els petits tenidors -menys de deu habitatges- l'hauran deEls petits tenidors que decideixin abaixar el preu dels lloguers de les seves propietats podran rebre bonificacions. Així doncs, l'incentiu s'aplicarà a l'i serà de fins a un 90% quan l'abaixi un 5% el lloguer respecte de l'últim any de contracte de l'arrendament. També es pot aplicar una altra bonificació del 70% si el propietari lloga l'habitatge per primer cop i en una zona tensionada a. A més, la llei estipula la bonificació del 60% si els propietaris mantenen els preus tot i haver executat obres sobre l'habitatge, i en la resta de situacions, l'incentiu serà del 50% sempre que s'abaixi el preu. Una de les mesures estrella és una ajuda deper als joves, que s'aplicarà de manera lineal a tot l'Esta.En clau pressupostària, ERC i Junts encara no han decidit què faran amb els comptes de Sánchez. Lesi, en el cas del partit liderat per, ja la tenen redactada. Acabaran de prendre una decisió en una reunió extraordinària de l'executiva aquest mateix dijous, al límit del calendari . Els republicans, per la seva banda, han posat com a condició que es blindi el català en la nova llei de l'audiovisual si el PSOE no vol veure bloquejat el tràmit dels pressupostos. Tot plegat afegeix incertesa dins del govern espanyol , perquè fins i tot l'aliat més sòlid que té, el, no ha descartat presentar una esmena a la totalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor