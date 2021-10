Detingut un piròman per provocar 12 incendis al Parc Natural del Montgrí

El gran foc del juliol

Elshan detingut aquest dilluns a(Baix Empordà) un home, de 54 anys i amb domicili al municipi, per provocar dotze incendis al, les Illes Medes i el Baix Ter entre els mesos de juliol, agost i octubre. Entre ells, el que es va declarar el 22 de juliol, que va cremar 92 hectàrees del paratge natural i que va requerir tres dies d'actuacions per apagar-lo i dotze més per extingir-lo.Les, a més, van obligar a desallotjar 150 persones d'una. Tots els focs començaven a la tarda, alguns en punts simultanis i en zones de difícil accés. El piròman aplicava branques, fulles i pinyes del sotabosc i les encenia amb un encenedor. Després, marxava caminant. Entre els mesos de juliol i agost, es van produir diversos incendis al Parc Natural del Montgrí, ubicat entrei eli amb una superfície de 8.000 hectàrees, 2.000 de les quals marítimes.Tots els focs començaven a la tarda, alguns amb punts d'origen propers entre ells i de forma simultània. A més, es produïen en zones de difícil accés per als cossos policials i d'extinció, que van requerir mitjans aeris i terrestres dels Bombers, dels, de la Policia Local del municipi i dels Mossos d'Esquadra. A més, els incendis van tenir lloc en ple Pla d'Emergènciesper l'extrema sequera d'aquest estiu.Arran dels fets, els mossos van endegar una investigació per determinar l'autoria dels focs, entre els quals destaquen el del 22 de juliol i els del 12 i 13 d'agost. Tot i això, durant aquests mesos i aquest mateix octubre s'han hagut d'apagar altres petits focus. En total, la policia li atribueix una dotzena d'incendis.En concret, el del 22 de juliol que va afectar més dei que va requerir una intervenció de diversos dies, a més del desallotjament d'una casa de colònies. El 12 i 13 d'agost hi va haver, a més, dos incendis simultanis a la zona deon van cremar uns 320 metres quadrats de bosc.Gràcies a la, fa només uns dies, el 13 d'octubre es van poder extingir dos focus d'incendis més intencionats i provocat en dos corriols de la zona de les Dunes. Fa escassos sis dies també es va produir un petit incendi a la mateixa zona amb una afectació de 10 metres quadrats d'una zona arbrada de pins.La investigació s'ha tancat aquest dilluns amb la detenció del piròman i presumpte autor dels incendis. Els mossos creuen que actuava sempre seguint el mateix: de tarda i apilant sotabosc, que encenia amb un encenedor. L'arrestat, que no té antecedents, passarà pròximament aEl conseller d'Interior,, ha anunciat la detenció del piròman en una piulada i ha felicitat els Mossos i els Agents Rurals per la seva actuació. "amb els que atempten contra el nostre entorn natural", ha afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor