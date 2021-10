Donatella della Porta impartirà la Lliçó Inaugural Irla

Els moviments socials, garants de la democràcia⁉️👉 La resposta a la #LliçoIrla 2021-2022, amb Donatella della Porta, una de les majors expertes en l'estudi dels moviments socials.



📆 28 d'octubre

🕖 12:45h

📍 @PolitiquesUPF



‼️ Apunta't ja a 👩‍💻▶️ https://t.co/AATo1cZRBg pic.twitter.com/MMOmAiOzab — Fundació Josep Irla (@fjirla) October 26, 2021

La sociòloga i politòloga impartirà la Lliçó Inaugural Irla del curs 2021-2022 . Ho farà amb la conferència "" en un acte que presentarà, president de la Fundació Irla.L’acte oficial d’inauguració del curs 2021-2022 se celebrarà aquest dijous 28 d’octubre, a les 12.45, a l’, i també es podrà seguir a través del canal de Youtube de la Fundació i per xarxes socials ( #LliçóIrla ). Per assistir-hi cal inscriure's aquí Amb el títol "Els moviments socials davant l’auge de l’autoritarisme", analitzarà quina ha de ser la resposta dels moviments socials davant d’un escenari en què les dictadures estan en auge i les democràcies consolidades tendeixen cada cop més cap a l’autoritarisme.Della Porta és, on és degana de l’Institut de CC. Socials i Humanes i presideix(COSMOS). Amb més de 90 llibres publicats, és un referent en l’estudi de moviments socials, violència política i corrupció. Entre les seves distincions, destaquen tres doctorats honoris causa (per les universitats de Losanna, Göteborg i Bucarest) i el Mattei Dogan Foundation Prize per les seves contribucions en l’àmbit de la sociologia política.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor