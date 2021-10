El CAC analitzarà d'ofici el polèmic gag del programa «Bricoheroes»

El(CAC)el polèmicdel programa, presentat peri en, segons ha confirmat l'ACN. El Consell avaluarà el contingut, però també els àmbits de difusió. L'humorista osonenc va acusar TV3 de "censurar" un acudit "per estalviar-se problemes polítics" i va penjar a Twitter una part del fragment retirat, en què es posa a la pell d'un suposat milionari i demana una fel·lació de la reina Letícia.La polèmica va començar aquest diumenge amb una piulada del mateix Peyu just abans de l'emissió del primer capítol. l responsable de continguts d'entreteniment de TV3ha publicat un altre fil de Twitter per, en primer lloc, defensar les qualitats comunicatives i humorístiques d'en Peyu i de Domínguez, però també per justificar la decisió de no emetre el gag de la polèmica."El fragment es demanaCom a televisió pública no podem acceptar creuar segons quinestampoc en, ni tan sols emparades sota el pretès paraigua de la llibertat d'expressió". Sanchis i Trepat coincideixen en el fet que el gag incloïa contingut "misogin, masclista i pedòfil, una línia que la televisió pública no es pot permetre superar".La polèmica, però, ha anat més enllà. Elva dir públicament que. Sanchis va titllar d'"increïble" el manifest que l'humorista va publicar ahir a Twitter. I el va donar tres claus: "Ell no volia fer una tercera temporada, la vam demanar nosaltres; hem anat augmentant la nostra aportació al finançament del programa a mesura que ha augmentat l'audiència, hi apostem, i el contracte de la tercera temporada es va aprovar un cop ja havia saltat la polèmica del CAC el passat juliol ".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor