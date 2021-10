La Moncloa admet que Díaz lidera la reforma laboral però avisa que és un projecte de «tot el govern»

Eladmet que la vicepresidenta segona i ministra de Treball,, lideri i coordini les negociaicons sobre la reforma laboral, però ha volgut deixar clar que aquest és un projecte de. Així ho ha dit la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, després deld'aquest dimarts. "No hi ha cap problema perqué és el raonable -ha dit la portaveu-, perquè formalment, en la mesa del diàleg social, qui lidera i representa al govern és elperò també sembla raonable que quan es debatin aspectes d'altres ministeris, participin membres d'altres departaments".Aquesta ha estat la idea del missatge llançat perdesprés del consell de ministres. La portaveu ha expressat que "el govern en el seu conjunt" vol fer aquesta reforma, destacant quei que "tot el govern està alineat en el contingut de la mateixa", afirmant que hi ha un marc i un compromís temporal, que és complir ambsobre el marc de relacions laborals i fer-ho abans que conclogui l'any.Rodríguez ha considerat que les disputes entre Díaz i la vicepresidenta primera,, eren bàsicament sobre, en la mateixa línia en què s'ha expressat el PSOE. L'objectiu, ha dit la portaveu, és "millorar les relacions del nostre mercat laboral, millorar les condicions dels treballadors i fer-ho amb eli el major dels consensos", subratllant que "preferim un acord de tots", esmentant explícitament l'empresariat.s'ha referit a la necessitat de fer "pedagogia dels", una fórmula que exigeix que el "diàleg" sigui el senyal d'identitat d'aquest executiu. Sobre la continuïtat del govern de coalició després dels darrers xocs entre els dos socis, la portaveu ha afirmat que "aquest govern ha fet coses molt importants", i ha recorregut a l'aprovació de laaprovada avui i als pressupostos generals de l'estat com a mostra de la solidesa de l'executiu.El govern deha travessat aquests dies la seva pitjordes de la seva formació. La pugna entre tots dos socis per qui lidera la reforma laboral i la decisió de la presidenta del Congrés,de retirar l'escó al ja exdiputat de Podemhan dut l'acord de coalició a una forta convulsió. Ahir es va reunir lade coalició, que va durar dues hores però que es va tancar sense acord.La reunió va ser qualificada de, segons els interlocutors, però els posicionaments continuen allunyats. Ni el PSOE ni Podem estan disposats a cedir a l'hora d'abanderar el desmantellament de laque el govern de Mariano Rajoy va aprovar el 2012. Des del naixement de la coalició, els xocs han estat múltiples: per l'augment del salari mínim, la llei dels lloguers o l'ingrés mínim vital, entre d'altres. Però aquesta vegada el nivell de crispació posa en escac l'estabilitat de la legislatura en un moment en què s'han de votar també els. Cap dels dos socis vol anar a eleccions, però el pols es manté. "Serà necessari seguir negociant", asseguren els interlocutors.Per la seva banda, el líder del PP,, ha anunciat aquest dimarts que el seu partit presentarà avui unade l'Estat. Segons Casado, els pressupostos "neixen morts" i portaran ai les previsions macroeconòmiques "són paper mullat", tot afirmant que "amb un milió de famílies fent les cues de la fam aquest govern es dedica a comprar vots also fins i tot a fer política penitenciària de cara als de".

