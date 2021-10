La Covid es manté estable tot i les petites pujades d'alguns indicadors

CONTAGIS 1.001.747 (+801) INGRESSATS 337 (-16) UCI 91 (+1) DEFUNCIONS 23.996 (+3) Rt 1,12 (-0,04) REBROT EPG 50

(-2) VACUNACIÓ DOSI 1 5.967.747 (+1.773) DOSI 2 5.130.013 (+1.680) Actualització: 26/10/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.967.747 (+1.773) 84,7% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.859.697 (+2.287) 83,1% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 38.691 (-2.634) Actualització: 26/10/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.390.249 (+8) REBUIG A LA VACUNA 100.912 (+276) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.809.932 Dosis Moderna/Lonza: 1.343.388 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.630.995 Dosis Janssen: 347.230 Actualització: 18/10/2021

Fa aproximadament un mes des que els experts donaven per finalitzada la, que no és el mateix que el final de l'epidèmia, i les dades es mantenentot i alguna lleugera pujada d'algun dels indicadors.El Departament de Salut declaraen les últimes 24 hores, que deixen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.001.747. Als hospitals, la tendència també es manté:(337), tenint en compte que venim del cap de setmana i ja s'han donat les altes acumulades, i(91). Cal tenir en compte que el total de malalts ingressats a l'UCI serà el factor determinant per estendre l'ús del certificat Covid a més àmbits. Pel que fa a, aquesta baixa fins a 1,12 (-0,04) i elbaixa també un punt, fins a 51. L'1,64% de les proves realitzades han donat positiu. Laa catorze dies puja suaument de 46,18 a 46,50, mentre que a set dies baixa de 24,31 a 24,03 casos per 100.000 habitants.Només 1.680 persones han rebut la segona dosi de la vacuna contra la Covid, mentre que 1.773 han rebut la primera. Al voltant delde la poblacióvacunal contra el coronavirus. Salut ha notificati la xifra de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 23.996 persones.​​

