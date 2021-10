Mor una persona en precipitar-se des d'un vuitè pis en un incendi a Badalona

Una persona ha mort en precipitar-se des del balcó d'unen un incendi en un bloc a(Barcelonès), segons han informat elsde la Generalitat. Les flames han afectat el vuitè de l'edifici, ubicat al número 152 de l'avinguda del Maresme, al barri deEl pis ha cremat totalment i el foc s'haa les 8.39 hores. No hi havia ningú més a l'habitatge. Els veïns del costat i del setè pis estaven confinats a casa seva. Elha atès sis persones. Els Bombers hi han treballat amb set dotacions i també hi han participat els Bombers de Barcelona.En el dispositiu de Bombers de la Generalitat hi han treballat, unai tres unitats de personal i càrrega. Els Bombers de Barcelona també hi han actuat amb dos tancs, una autoescala i una unitat de personal i càrrega. Per part del SEM s'han activat sis unitats i una de, mentre que els Mossos d’Esquadra hi eren amb quatre dotacions. També hi ha col·laborat lade Badalona.

