Els Mossos d'Esquadra van detenir el dimecres passat dos homes perLa investigació va començar el setembre del 2020, quan un home va denunciar que diverses persones li estaven reclamant un deute que tenia el seu germà. La víctima havia estat abordada per dues persones a la via pública, i aquests l'havien intimidat i agredit físicament. Dies després, els agents van saber que, al municipi, amb l’objectiu de reclamar-li els diners.Els investigadors van comprovar queamb diferents persones i que per aquest motiu havia marxat de la població d’Esparreguera. Així mateix, els agents van aconseguiramb el germà de la víctima i que tindria un deute pendent de cobrar.Els agents van vigilar el domicili i el negoci del denunciant per localitzar els homes que intentaven obligar la víctima, amb, a pagar el deute del seu germà, tot i que no es va aconseguir localitzar-los.Posteriorment van aconseguirdos dels tres autors, concretament la persona amb qui el seu germà tenia el deute i un dels homes que va intentar extorquir la víctima. Els arrestats, de 34 i 40 anys, van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la sevaLacontinuai no es descarten

