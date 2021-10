El Parlament inicia els tràmits per suprimir l'article del reglament que podria apartar Borràs

El que havia de ser una reunió ordinària de laaquest dimarts s'ha convertit en una capsa de trons. El detonant: la introducció sobrevinguda a l'ordre del dia d'un punt que fa referència a un informe dels lletrats que planteja, entre altres,del reglament de la cambra, que estableix que un diputat ha de ser apartat si se li obre un. Es dona la circumstància que la presidenta del Parlament,, està a l'espera d'un judici acusada de malversació de diners públics, prevaricació, frau i falsedat documental per la presumpta fragmentació de contractes quan era directora de l'Institut de les Lletres Catalanes.L'informe, avançat per El Periódico, s'ha incorporat com a ampliació de l'ordre del dia a la mesa i pot suposar el tret de sortida perquè, a partir d'ara, es posi en marxa la comissió per reformar el reglament, espai on tots els grups podran fer la seva aportació i elevar una proposta al ple del Parlament. Si es planteja la supressió és perquè es considera que aquest article podria posar en escac laTot i això, la polèmica està servida perquè la resta de partits que formen part de la mesa asseguren queque la presidenta, fent ús de les seves potestats, havia sol·licitat un informe d'aquestes característiques, motiu pel qual tenen previst demanar explicacions.Les versions, però, col·lisionen. Fonts de la presidència de la cambra expliquen que la petició de l'informe es va formalitzar l', a la reunió a Tornabous, i que així se'n va informar a la mesa. L'objectiu era plantejarper actualitzar la norma per la qual es regeix la cambra. Tot i això, la petició no consta registrada com a acord de mesa. "Ha estat sorpresa total. Mai se n’havia parlat d’això. Ni en mesa ni informalment", asseguren des d'En la mateixa línia es manifesten des del, que recorden que ni els lletrats ni la mesa del Parlament tenen iniciativa legislativa o política, sinó que són els grups els que tenen aquestes atribucions. La, per la seva banda, ja avisen que, en cas que s'arribi a votar la supressió de l'article, s'hi oposarà de ple. Els grups tenen previst demanar aquest dimarts "què ha motivat" Borràs a demanar aquest informe. En cas d'activar la comissió de reforma, ella mateixa i la resta de membres de la mesa presidirien aquest organisme. Qualsevol proposta reforma que se'n derivés hauria de ser aprovada perdel Parlament.En tot cas, fonts properes a la presidenta Borràs afirmen que la dirigent "mai s'ha sentit vinculada" a presumptes delictes de corrupció. De fet, sempre ha denunciat que el seu cas forma part de la. Afegeixen, a més, que és interpretable que les acusacions que se li atribueixen puguin ser considerades com a corrupció i que la supressió d'aquest article podria beneficiar dirigents d'ERC com, pendents de judicis per l'organització de l'1-O.

