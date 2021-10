Els fins ara regidors de Ciutadans a l'Ajuntament de Lleida,, passaran a ser, després que així ho hagi avalat l'informe jurídic encarregat per alcaldia arran de la decisió de laEn principi, en el ple de divendres es donarà compte de la nova condició que adquiriran Ribes i Córboda a la Paeria, a no ser que el jutge acabi acceptant les mesures cautelars que han sol·licitat. Així, elde Ciutadans quedaràal consistori lleidatà en quedar-se sensedesprés que en el ple de setembre s'oficialitzés també del pas a regidora no adscrita de, en aquest cas després d'haver estat expulsada del grup municipal de Cs.El grup municipal de Cs a la Paeria de Lleida va decidir expulsar la regidora Maria Burrel, a la qual la direcció de Cs volia imposar com a portaveu del grup en lloc de Ribes. A la vegada, José María Córdoba va esdevenir el portaveu adjunt, lloc que fins aleshores ocupava Burrel. Ciutadans va respondreRibes i Córdoba. Arran d'ambdues decisions, la del grup municipal i la del partit, els tres passaran a ser regidors no adscrits, condició que Burrel ja va adquirir en el ple corresponent al mes de setembre.Tot i això, Ribes i Córdoba van presentar fa un parell de setmanes unacontra Ciutadans per la seva expulsió del partit. En la mateixa demanda sol·licitaven al jutge mesures cautelars per tal que no es faci efectiu el seu pas a regidors no adscrits al consistori lleidatà mentre no es resolgui aquesta demanda. Per la seva banda, Maria Burrel també va recórrer a la justícia el seu pas a regidora no adscrita i, en el seu cas, el jutge vacautelars que sol·licitava mentre tampoc es resolgués la demanda presentada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor